La multinationale québécoise s’en tire à bon compte

SNC-Lavalin s’en tire à bon compte avec une amende de 280 millions $ qui lui évitera un procès criminel potentiellement fort dommageable, estiment des experts.

Dans une note, l’analyste Maxim Sytchev rappelle qu’à Bay Street, on tablait sur une amende d’au moins 300 millions $. Son collègue Benoit Poirier de Desjardins avait inclus une pénalité de 500 millions $ dans ses prévisions financières pour l’entreprise.

Autres pays

Le versement de 280 millions $ sera le plus important jamais fait par une entreprise canadienne pour une affaire de corruption. Il représente 5,8 fois la valeur des pots-de-vin de 48 millions $ que SNC reconnaît avoir versés à Saadi Kadhafi, fils de l’ex-dictateur libyen Mouammar Kadhafi.

SNC-Lavalin s’est adonnée à la corruption dans plusieurs pays, notamment au Canada, au Bangladesh et au Cambodge, mais ces agissements n’ont pas fait l’objet d’accusations criminelles contre l’entreprise.

Jusqu’ici, la plus importante amende pour corruption avait été celle de 10,4 millions $ imposée en 2013 à Griffiths Energy International, soit un peu plus de cinq fois la valeur des pots-de-vin versés, qui était de 2 millions $.

Les États-Unis plus sévères

Aux États-Unis, les amendes sont beaucoup plus salées et peuvent atteindre jusqu’à 10 fois la valeur des pots-de-vin.

Washington vient de conclure un accord avec la multinationale suédoise Ericsson, qui devra verser des amendes de plus de 1 milliard $ US pour avoir versé des pots-de-vin totalisant au moins une centaine de millions de dollars américains.

En 2015, le géant français Alstom s’était vu imposer une amende de plus de 772 millions $ US pour des pots-de-vin se chiffrant à au moins 75 millions $ US.

L’amende de 280 millions $ imposée à SNC-Lavalin « est petite comparativement aux chiffres qu’on voit encore aux États-Unis, mais ceci étant dit, pour le Canada, c’est un chiffre massif », a déclaré au Journal John Boscariol, associé chez McCarthy Tétrault à Toronto.