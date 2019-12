La tempête vécue de l’intérieur

CALGARY | Les murs ont tremblé dans le vétuste Saddledome de Calgary dans la foulée des événements menant au départ de Bill Peters. Pris de court, tout le monde a dû se retourner rapidement, incluant les entraîneurs adjoints.

« Ça n’a vraiment pas été facile. Personne ne s’y attendait. Quand on a perdu Bill, on ne savait pas ce qui arriverait », a raconté Martin Gélinas, rencontré par Le Journal et le 98,5FM à quelques pas du vestiaire des Flames mercredi.

Dans la tourmente, Brad Treliving, le directeur général des Flames, a eu la présence d’esprit de confier les rênes de l’équipe à Geoff Ward. Adjoint de carrière, l’Ontarien de 57 ans occupait le poste d’entraîneur associé en

compagnie de Peters depuis l’an dernier.

« Ça prenait quelqu’un d’expérience, quelqu’un qui était là et quelqu’un qui est calme. Sa meilleure qualité, c’est de s’assurer que les joueurs soient responsables de ce qu’ils font sur et hors de la patinoire. Il fait beaucoup de réunions d’équipe. Les joueurs embarquent », a assuré le Shawiniganais d’origine.

Le monde change

À Calgary, Gélinas fait pratiquement partie des meubles. Il occupe le poste d’entraîneur adjoint depuis la saison 2012-2013. Ward est donc le quatrième entraîneur-chef qu’il voit passer à la barre des Flames après Bob Hartley, Glen Gulutzan et Peters. Celui qui a joué 18 campagnes dans la LNH, dont deux avec les Flames, est donc en mesure de constater le changement de culture qui s’orchestre dans le circuit Bettman.

« La philosophie comme la culture a changé. Il faut que tu t’adaptes, que tu t’améliores et que tu changes. La société nous pousse à faire ça. Les joueurs qu’on a maintenant sous la main sont différents de ceux qu’on était à l’époque , a raconté Gélinas, impliqué dans la célèbre transaction qui avait envoyé Wayne Gretzky aux Kings, en août 1988.

« Il y a 15 ou 20 ans, ça faisait partie de la game d’avoir un entraîneur dur, constamment sur son dos. Maintenant, les joueurs veulent qu’on ait des conversations avec eux. Ils veulent comprendre la raison des décisions », a-t-il ajouté.

Pas trop brusque

Dès ses premiers jours en poste, Ward s’est assuré de rencontrer chacun de ses joueurs de façon individuelle. Les séances d’entraînement se déroulent dans une quiétude surprenante. Jamais Ward ne hausse le ton. Et ses coups de sifflet sont presque inaudibles. Un véritable confort pour les oreilles de ses jeunes joueurs issus d’une génération qu’il ne faut pas trop brusquer.

D’ailleurs, bien qu’il souligne que la société évolue pour le mieux, Gélinas ne cache pas qu’il y avait de bons côtés à l’ancienne façon de faire.

« Les entraîneurs que j’ai eus ont fait de moi un homme plus coriace. Alors, quand les temps étaient difficiles, tu étais habitué et tu allais de l’avant. Mais le monde change et ce n’est plus comme ça », a-t-il laissé tomber.