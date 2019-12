Le 18 décembre, une journée marquante pour le hockey

Le grand Maurice Richard écrivait une page d’histoire il y a exactement 65 ans, car le 18 décembre 1954, il est devenu le premier joueur de la Ligue nationale de hockey (LNH) à atteindre le plateau des 400 buts en carrière.

Ce jour-là, le «Rocket» avait déjoué le gardien des Blackhawks de Chicago Al Rollins après 4 min 05 s de jeu en troisième période. Le 16e but de la campagne 1954-1955 du célèbre numéro 9 avait constitué le filet décisif d’une victoire de 4 à 2.

Cependant, la saison de Richard s’était terminée en queue de poisson, avec le très médiatisé incident du 13 mars 1955 au Garden de Boston. L’attaquant avait frappé un juge de ligne après un combat avec Hal Laycoe, geste lui valant d’être suspendu pour le reste du calendrier régulier et des séries éliminatoires. Quatre jours plus tard, la foule mécontente de la présence du président de la LNH, Clarence Campbell, et de sa décision avait déclenché une émeute au Forum, désordre s’étant transporté ensuite dans les rues montréalaises.

Richard a totalisé 544 buts pendant sa carrière ayant pris fin en 1960.