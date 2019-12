Le Spa de la rue réclame de l’aide

Les bénévoles du Spa de la Rue offrent des séances de massothérapie aux moins nantis, notamment au regroupement pour la Trisomie 21 ou encore à la Maison du Père. Ces massages ont des bienfaits significatifs, mais cet organisme demande de l’aide afin de poursuivre ses activités.

L’école de massothérapie Kiné-Concept, qui assurait autrefois le financement, ne peut plus donner les 1000 $ nécessaires par mois pour le fonctionnement de l'organisme. Le Spa de la rue a donc lancé une campagne de sociofinancement pour tenter de trouver les 12 000 $ nécessaires à ses activités.

«Avec très peu, on déplace des montagnes, a dit Gérard Piquemal, cofondateur de l’organisme, en entrevue au «19 h», à LCN, mercredi. On fait environ 3000 massages par année. On offre des massages à des personnes âgées, des personnes sans-abri, des gens qui n’ont pas les moyens.»

Pas moins de 50 massothérapeutes professionnels bénévoles font partie de l’équipe.

«Je trouve que c'est une expérience super humaine. Ça me recentre. Je viens donner mes mains et mon cœur», a dit la massothérapeute Sheila Cubas.

Le Spa de la rue existe depuis 2012. Il offre également des séances d’ostéopathie ou encore des soins de pédicure.

«J’ai contacté des fondations, des entreprises, tous les paliers de gouvernement. Personne ne veut toucher aux massages», a affirmé M. Piquemal.

Pour venir en aide au Spa de la rue, rendez-vous à spadelarue.org.