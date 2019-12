Les Blue Jays se procurent des munitions au monticule

Les Blue Jays de Toronto ont accordé officiellement, mercredi, un contrat de deux ans au lanceur Tanner Roark.

L’organisation ontarienne n’a pas dévoilé la valeur de l’entente, mais différents médias, dont le site The Athletic, ont rapporté que l’artilleur droitier touchera 24 millions $ pendant la durée du pacte.

Celui qui était joueur autonome a conservé une fiche de 10-10 et une moyenne de points mérités de 4,35 la saison passée avec les Reds de Cincinnati et les Athletics d’Oakland. Précédemment, il avait évolué chez les Nationals de Washington entre 2013 et 2018.

Roark a présenté un dossier de 74-64 et une moyenne de 3,71 dans le baseball majeur. Ses meilleures campagnes furent celles de 2014 et 2016, lorsqu’il a récolté dans l’ordre 15 et 16 victoires.