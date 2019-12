L'infirmerie des Jets continue de déborder

Les Jets de Winnipeg ont indiqué mercredi qu’ils devront se débrouiller sans leur attaquant Andrew Copp pour quelques matchs.

L’athlète de 25 ans - dont le cas sera évalué sur une base hebdomadaire - a été blessé au haut du corps pendant la deuxième période du duel opposant la formation du Manitoba aux Hurricanes de la Caroline, mardi. Il ratera au minimum les trois rencontres des siens avant la pause du temps des fêtes. En 34 matchs cette année, l’Américain a récolté 14 points.

Le nom de Copp s'ajoute à ceux de Mathieu Perreault et de Bryan Little, notamment, sur la liste des blessés des Jets.

«Ils prônent un style de jeu différent des deux autres lignes et ils assument des rôles différents des autres joueurs, a expliqué l’instructeur-chef Paul Maurice à propos des trois hommes sur le site des Jets après l’entraînement de son équipe. Cependant, on a des gars de la Ligue nationale [LNH] capables de les remplacer et je me retrouve davantage avec un top 9. Je n'aurai pas à accorder plus de minutes de jeu aux autres; ils en ont déjà pas mal.»

«C’est dur de perdre des gars comme ça. Ils avaient une bonne saison et ils ont très bien joué dernièrement, a ajouté le défenseur Josh Morrissey, en parlant de Perreault et Copp. C’est la dure réalité de la Ligue nationale. Il y a des moments où on doit changer les trios. Les joueurs doivent lever leur jeu d’un cran.»

Les Jets ont dû rappeler Mason Appleton et Jansen Harkins de leur club-école, le Moose du Manitoba.

Le premier a totalisé neuf matchs dans la Ligue nationale de hockey cette année sans obtenir de point. Il a aussi pris part à quatre rencontres dans la Ligue américaine de hockey (LAH), où il a inscrit une mention d’aide.

Pour sa part, Harkins a passé la totalité de la saison avec le Moose. Ses 24 aides représentent un sommet dans la LAH en 2019-2020 et il avait été nommé le joueur du mois de novembre grâce à une récolte de 24 points.