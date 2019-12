Merry Christmas Rally: Donald Trump et Mike Pence en mode contre-attaque

Le vote des représentants de la Chambre fera de Donald Trump le troisième président de toute l’histoire à être confronté à une procédure de destitution.

Si entrer dans l’histoire de cette manière doit chatouiller le président, il est déjà en mode contre-attaque et il offrira tout un spectacle ce soir pour détourner l’attention.

Donald Trump et Mike Pence animeront ce soir le Merry Christmas Rally. La localisation de l’événement est stratégique puisque l’opération se déroule à Battle Creek au Michigan. Plusieurs observateurs et analystes considèrent maintenant que tout le cirque entourant la procédure de destitution ne se limite plus qu’à influencer l’opinion publique. En se présentant dans une ville d’un État pivot, Donald Trump veut s’assurer de faire contrepoids à l’accusation.

Dans un récent billet, j’évoquais le travail de l’équipe de campagne de Donald Trump en précisant qu’elle avait déjà ciblé les États et les circonscriptions où on se devait de relancer constamment les électeurs. On profitera du rassemblement de ce soir pour appuyer le message et solliciter des contributions financières.

Le président excelle dans l’art de soulever ses partisans et ce soir il leur servira de quoi les exciter encore plus. Il va insister sur l’obsession des démocrates qui n’ont jamais accepté la défaite de 2016. On a déjà confirmé qu’il y aura également un montage de déclarations d’élus démocrates qui s’exprimaient contre la destitution de Bill Clinton en 1998. Ne vous attendez pas à des nuances!

Pendant qu’on accusera officiellement le président dans une procédure qui se terminera par son acquittement, Donald Trump sera déjà au travail pour 2020. Selon de récents sondages, le Michigan favoriserait très légèrement les démocrates. L’équipe de réélection le sait et l'on risque de frapper très fort pour préserver cet acquis de 2016.