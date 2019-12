Noël chez Nadia Saputo

On fête Noël en grand chez Nadia Saputo ! L’entrepreneure et philanthrope nous a ouvert les portes de sa demeure de Westmount alors qu’elle s’apprêtait à recevoir des amis pour un Noël à l’italienne.

Photo Anne-Lovely Étienne

Photo Anne-Lovely Ètienne

« Je cuisine des pâtes avec un ragoût, avec plusieurs antipasti en entrée, dont le caviar que ma fille est allée chercher ! Je sers le tout avec du champagne et du bon vin ! » nous a-t-elle raconté dans son chic salon lundi dernier.

Photo Anne-Lovely Étienne

Photo Anne-Lovely Ètienne

L’auteure du livre de recettes ChefMom, fille de Lino Saputo et conjointe de Patrice Brisebois, a choisi une thématique noir et blanc pour ses célébrations cette année. « J’adore Noël ! Là, ce soir, ma maison est sparkly et glitter et c’est totalement moi ! Pour moi, Noël signifie aussi de réunir ma famille et mes amis et surtout de l’amour », a-t-elle dit.

Photo Anne-Lovely Étienne

Photo Anne-Lovely Étienne