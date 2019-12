Nombre record d'homicides à Winnipeg

WINNIPEG – Un homme décédé dans un incendie criminel cet automne est désormais considéré comme une victime de meurtre, ce qui a propulsé à 42 le nombre d'homicides commis à Winnipeg cette année. Il s'agit d'un record absolu pour la capitale du Manitoba.

Le 31 octobre dernier, les autorités avaient été appelées à intervenir pour un incendie dans une demeure de l'avenue Pritchard, dans le nord de la ville. Sur place, les intervenants avaient trouvé la victime, Douglas Wood, un homme de 41 ans, grièvement blessée.

La police de Winnipeg a finalement arrêté Jenna Sereena Kakegamick, 23 ans, mardi, en lien avec cet événement désormais considéré comme un meurtre.

«Ce n'avait pas été considéré pleinement comme un meurtre jusqu'à l'arrestation, qui représente un moment significatif pour cette enquête», a précisé en conférence de presse l'agent Jay Murray, en précisant que des éléments laissaient croire que l'incendie et le décès étaient suspects.

Record battu

Ce faisant, la capitale manitobaine compte maintenant 42 homicides. La précédente marque avait été établie en 2011, avec 41 meurtres.

En comparaison, selon un décompte de l'Agence QMI, on dénombre 21 meurtres depuis le début de l'année sur le territoire du Service de police de la Ville de Montréal, même si l'île compte environ 2 millions d'habitants, contre quelque 750 000 citoyens à Winnipeg.

«Il y a plusieurs problématiques sociales qui ont contribué au nombre d'homicides cette année, incluant l'usage de l'usage d'alcool et de drogues. Nous avons aussi observé un nombre disproportionné de meurtres impliquant des armes à feu et l'usage de méthamphétamine», a souligné l'agent Murray.

La première moitié de l'automne a été particulièrement sanglante à Winnipeg, avec plus d'une dizaine de meurtres en octobre et au début de novembre. Notamment, une adolescente de 14 ans avait été poignardée à mort pendant une fête d'Halloween et un bambin de 3 ans avait succombé après avoir été poignardé à de multiples reprises au cours de cette période.