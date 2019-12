Notre talent séduit la NCAA

La première fenêtre de signatures dans la NCAA se déroulait mercredi, et sept Québécois ont trouvé preneur, un nombre à la hausse depuis deux ans en raison de l’intérêt accru de nos voisins du sud pour le talent produit dans la Belle Province.

Le quart-arrière Jonathan Sénécal et le garde Christophe Fortin (UConn), le demi de coin Ben Labrosse et l’ailier espacé Damien Alford (Syracuse), l’ailier espacé Malick Meiga (Penn State), le garde Édouard Paradis (Houston Baptist) et le receveur Joey Corcoran (New Hampshire) poursuivront leur carrière dans la NCAA. Une deuxième vague de signatures aura lieu au début février et d’autres Québécois sont dans la mire.

Parmi les heureux élus, Meiga a frappé le gros lot en signant avec les Nittany Lions.

« C’est incroyable, a exprimé l’ailier espacé des Spartiates du VieuxMontréal, qui a reçu 22 offres d’équipes de D-1. C’est très gros et c’est un rêve qui se réalise. J’ai hâte d’entrer à l’école et de travailler avec les gars. Après avoir réalisé un chrono de 4 s 42 sur 40 verges à Washington, en mai au camp “The Opening” qui regroupe les meilleures recrues, j’ai réalisé que je pouvais avoir de grosses offres. Dans les deux jours qui ont suivi, j’ai reçu neuf offres, dont Baylor, Tennessee et Louisville. »

« Au final, j’ai choisi entre Penn State, Louisville, West Virginia et Syracuse, de poursuivre la recrue par excellence sur la scène collégiale en 2018. L’aspect familial comme au VieuxMontréal et la présence du vétéran de 3e année Jesse Lukata, qui me servira de mentor et qui parle français, ont fait pencher la balance. Je veux que les autres joueurs soient des frères et non seulement des coéquipiers. »

Fait très rare, Meiga n’aura passé que deux ans au cégep. « C’était clair que je ferais mon cégep en deux ans. J’ai reçu ma première offre en 4e secondaire. Je savais que j’avais les capacités de jouer dans la NCAA et je ne voulais pas perdre mon temps au collégial. »

Sénécal rassuré

Si son talent n’a jamais fait de doute, Sénécal a néanmoins craint que les Huskies de UConn retirent leur offre après qu’il s’est déchiré le ligament croisé antérieur d’un genou dès le premier match de la saison à Limoilou le 24 août.

« Quand je me suis blessé, j’avais des craintes que UConn laisse tomber son offre, a reconnu le quart-arrière étoile des Phénix d’André-Grasset qui a été opéré à Montréal le 17 septembre, mais ils m’ont contacté rapidement pour me rassurer et me dire que je n’avais pas besoin de m’inquiéter. Ils sont revenus me voir après leur saison. »

« Avant de me blesser, j’avais décidé que je n’écouterais pas d’autres offres parce que je voulais me concentrer sur ma saison, de poursuivre le joueur par excellence dans le circuit collégial en 2018. Après ma blessure, je n’ai pas reçu d’autres offres, mais je suis content d’aller à UConn parce que c’est l’équipe qui m’a démontré de l’intérêt en premier. Je suis content que tout soit maintenant officiel. »

Réadaptation

Meilleur quart-arrière à sortir des rangs collégiaux depuis longtemps, Sénécal se dirigera à Storrs à la mi-janvier pour amorcer ses études universitaires et sa période de réadaptation.

« Mon opération s’est bien déroulée et je suis confiant que je vais pouvoir revenir encore plus fort. J’ai recommencé mes activités et ça va de mieux en mieux. Au camp de printemps, une bonne partie de ma réadaptation sera terminée, mais je ne serai pas à 100 %. Le plan est que je sois en pleine forme à l’ouverture du camp d’entraînement en août, mais je ne veux pas précipiter mon retour au jeu et risquer de me blesser de nouveau. »

Avec les Huskies, Sénécal retrouvera quatre autres Québécois, dont l’ancien pivot des Islanders de John Abbott, Jack Zergiotis, qui a mérité le poste de partant l’an dernier.

« Que Jack soit Canadien, Américain ou autre, ça ne change rien pour moi. Si j’avais été ailleurs, il aurait fallu que je me batte avec les quarts-arrière présents de la même façon. L’accent est sur mon genou, mais je vais me battre pour le poste de numéro un quand je serai guéri. Jack a été partant cette année, mais la compétition est ouverte. »

Un parcours hors norme qui porte ses fruits

Photo courtoisie

Parmi les sept Québécois qui ont signé mercredi, dans la NCAA, deux ont opté pour un parcours atypique.

Après avoir complété son parcours sportif avec les Aigles d’Or de Dalbé-Viau, une école secondaire de Lachine, Damien Alford a déménagé en Floride en janvier 2018 pour poursuivre ses études secondaires et se joindre à l’équipe de football de son école cet automne.

Mercredi, il s’est joint officiellement à l’Orange Syracuse, où il rejoindra quatre Québécois en plus du maraudeur Ben Labrosse qui s’est engagé lui aussi cette année.

« Au départ, je ne savais pas que j’allais me retrouver en Floride, mais je voulais jouer aux États-Unis afin d’obtenir une plus grande visibilité auprès des équipes de la NCAA et devenir un meilleur joueur, a-t-il raconté. Parce que mon oncle habite à Hollywood, je me suis retrouvé en Floride. »

« En raison des crédits accumulés à Dalbé-Viau, j’ai joué une seule saison à McArthur High School et j’ai pu embarquer dans le recrutement dès cette année au lieu d’attendre à 2021 comme j’aurais pu le faire, de poursuivre l’ailier espacé de 6 pi 6 po. J’aurais pu jouer une autre saison et attendre plus d’offres, mais j’avais déjà ce que je voulais. »

Comblé par sa visite à Syracuse

Alford avait aussi reçu des offres de Kentucky et de West Virginia. « J’ai aimé l’ambiance et les joueurs lors de ma visite officielle à Syracuse il y a deux semaines et j’ai aimé le plan proposé par les entraîneurs, a-t-il expliqué.

Ils pensent que je peux contribuer à changer l’équipe, ils aiment ma grandeur et prévoient lancer beaucoup de balles contestées en ma direction. Quand je suis parti pour ma visite à Syracuse, je ne pensais pas m’engager, mais j’ai tellement aimé que je l’ai fait et annulé ma visite à Kentucky. En plus, Syracuse est près et mes parents pourront venir me voir jouer. »

« Toute une adaptation »

Insatisfait des offres qu’il avait reçues à l’époque, Édouard Paradis s’est engagé avec l’Institut militaire du Nouveau-Mexique après ses trois saisons avec les Faucons de Lévis-Lauzon. Après deux années dans ce JuCo, dont la première comme réserviste, le garde de 6 pi 3 po et 320 livres a atteint son objectif de signer en Division 1 avec les Huskies de Houston Baptist University, un jeune programme qui a fait ses débuts en 2013. Il avait aussi des offres de Morgan State et de Robert Morris sur la table.

Paradis ne regrette pas son parcours, lui qui profitera de trois années d’admissibilité dans la NCAA. « Je ne disais pas un mot d’anglais et ce fut vraiment difficile au début, a-t-il raconté. Ce fut toute une adaptation de me retrouver dans un endroit où je devais jumeler la vie militaire et l’entraînement de football. J’ai appris sur moi-même et pris confiance en moi. Ce fut très différent, mais j’ai vraiment apprécié. »

« En optant pour un JuCo, je voulais obtenir plus de visibilité auprès des équipes de Division 1, d’ajouter Paradis. J’avais reçu de l’intérêt après mon passage avec les Faucons, mais les entraîneurs américains voulaient me voir dans un calibre plus élevé pour être en mesure d’évaluer ma valeur. Mon rêve de jouer au football aux États-Unis se réalise. C’est un long processus de passer par le Junior College, mais je récolte le fruit de mes efforts. J’ai toujours eu de la difficulté à l’école et le fait de graduer d’une très bonne institution signifie beaucoup pour moi et ma famille. Maintenant, je me concentre sur HBU et mon ascension vers la NFL. »

Une première en 46 ans chez les condors

Christopher Fortin est devenu le premier joueur dans l’histoire de 46 ans du programme de football des Condors de Beauce-Appalaches à mériter une bourse dans la NCAA.

Joueur de ligne offensive par excellence au cours de la dernière saison dans le circuit collégial Division 2, le bloqueur de Saint-René s’alignera avec les Huskies de UConn.

« C’est une fierté et un honneur d’être le premier Condor, a exprimé Fortin, qui a joué du football à huit à la polyvalente Bélanger de Saint-Martin. J’ai l’équipe sur le cœur. J’espère que ça va ouvrir la voie aux joueurs de la prochaine génération. »

« Avant mon stage collégial, c’était un rêve de jouer dans la NCAA, mais je réalisais que j’étais capable de jouer à un niveau supérieur plus les saisons passaient, de poursuivre le gaillard de 6 pi 4 po et 273 livres qui a remporté l’or avec l’équipe canadienne junior en 2018 au Mexique. Quand j’ai fait mes débuts à l’âge de 5 ans, je disais à mon père qu’un jour il me verrait à la télévision dans un match de football américain. »

« Un joueur incomparable »

Fortin donne crédit à Marc Loranger de lui avoir ouvert des portes dans la NCAA, mais le vétéran entraîneur lui retourne l’ascenseur.

« Tous niveaux confondus, Christopher est le joueur de ligne offensive avec qui j’ai travaillé qui possède le plus grand potentiel, a assuré l’entraîneur-chef des Condors, qui a dirigé plusieurs années dans les rangs universitaires ainsi qu’en Division 1 (Vieux-Montréal). Pour les avoir vus tous les deux avec l’équipe du Québec, Christopher est un joueur comparable à Matthew Bergeron (Syracuse). Je suis convaincu que Christopher va jouer dans la LCF un jour. »

« Parce qu’il prenait du plaisir à faire plusieurs autres choses, dont le basketball, il a fallu lui ouvrir les portes un peu parce qu’il ne mettait pas tout dans le football, de poursuivre Loranger. Il possède un grand potentiel et je n’ai pas grand mérite. La question était de savoir s’il avait l’intérêt de se consacrer entièrement au football. Les entraîneurs américains ont été convaincus aussitôt qu’ils l’ont vu sur le terrain. »