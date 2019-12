Qu’avons-nous appris?

Voilà nous y sommes, ma dernière chronique de 2019. Ne sombrez pas dans la peine et le désespoir, je serai de retour en 2020. C’est l’heure de faire un bilan et de se pencher sur ce qu’a été 2019. J’ai fait une petite lecture de mes chroniques de l’année, pas toutes évidement mais environ une pour chaque mois question de me faire une tête.

Force est d’admettre que l’année fut plutôt sombre. Beaucoup de questions et même d’angoisses habitaient mes pensées, parfois sur un plan plus personnel, parfois en lien avec l’actualité. Mais l’année 2019 fût celle de la remise en question. Et quand je regarde notre monde et notre actualité, je me rends compte qu’il ne s’agit pas juste d’une tendance personnelle, mais bien un état global.

On remet en question nos habitudes de vie et nos croyances sur ce que l’on pensait bon. Au lieu de pointer les autres du doigt en clamant haut et fort que tous les problèmes de l’humanité émanent d’eux, on dirige notre doigt vers nous-mêmes. Il n’y a rien de plus difficile que d’accepter nos torts et de nous inclure dans un problème. Il n’y a rien de plus douloureux que d’admettre que nous faisons partie du problème et que même parfois nous en sommes le créateur.

Je crois que 2019 marque un changement dans une façon de penser, d’aborder les choses. Je ne dis pas que tout est réglé et que la terre est maintenant peuplée de bonnes personnes, on est encore très loin du compte.

Je crois simplement que dans la vie, de façon générale, ce qui précède une époque de grands changements, c’est une période de grands doutes. De remises en question, de nostalgie et même parfois de peur. Parce qu’avant de pouvoir changer il faut accepter que pour le faire, il faudra sortir de notre zone de confort.

C’est ce que j’ai ressenti en relisant plusieurs de mes chroniques de 2019. Poser un regard plus critique sur ce que je suis et ce que je suis pour les autres. Voir l’impact que j’ai autour de moi, que ce soit positif ou négatif.

Une chose revenait souvent dans ma réflexion, c’est la chance que j’ai. La chance d’avoir une tribune où je peux exprimer librement qui je suis. La chance d’avoir des lecteurs qui plus souvent qu’autrement sont bienveillants et gentils à mon égard. Vous êtes nombreux à m’envoyer des messages sur les médias sociaux pour me dire que vous aimez mes chroniques le mercredi en prenant le métro ou que vous en parlez souvent à vos collègues de travail, vos élèves, vos amis, vos enfants...

Donc si j’amorce une transition dans ma manière de voir et d’agir sur ma vie, dites-vous que c’est en bonne partie grâce à vous.

Joyeuses Fêtes et on se reparle en 2020.