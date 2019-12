Rare rencontre entre les chefs d’état-major américain et russe

Les chefs d’état-major russe et américain se sont rencontrés mercredi en Suisse pour discuter notamment de la situation en Syrie, où les deux pays sont engagés militairement et maintiennent un contact régulier pour éviter toute confrontation accidentelle.

Le général américain Mark Milley et son homologue russe Valeri Guerassimov « ont discuté de la Syrie » et de « questions stratégiques et opérationnelles », a indiqué une porte-parole de l’état-major américain, la colonel DeDe Halfhill.

L’objectif de cette rencontre, qui s’est tenue à Berne, était de renforcer la prévention des incidents entre les armées américaine et russe, d’améliorer les relations entre les deux dirigeants et de réduire les risques, a-t-elle précisé dans un communiqué.

Le ministère russe de la Défense a publié un communiqué aux termes quasiment identiques, ajoutant que la rencontre avait été « constructive ».

C’était la première rencontre du général Guerassimov avec le général Milley, qui a pris ses fonctions fin septembre. Les deux hommes avaient échangé par téléphone, mais ne s’étaient encore jamais rencontrés en personne.

Le prédécesseur du général Milley, le général Joe Dunford, avait rencontré le chef d’état-major russe à plusieurs reprises, la dernière fois en mars à Vienne.

Malgré le conflit en Syrie et les tensions entre leurs deux pays, les deux chefs d’état-major étaient parvenus à maintenir un canal de communication qui ne s’est jamais rompu.