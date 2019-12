Salem 1692: destitution de Donald Trump

Je dois reconnaître que j'esquisse un sourire chaque fois que Donald Trump se permet une incursion dans l'histoire de son pays.

Quand il le fait, il ment souvent ou démontre une méconnaissance affligeante du passé. Après tout, c'est le même homme qui croyait que Frederick Douglass était encore vie. Le célèbre abolitionniste noir est décédé en 1895.

Écoutez ci-dessous l'entrevue de Luc Laliberté à QUB radio sur le vote de destitution du président Trump

Si, pour des partisans de Donald Trump, ce qui compte, c'est l'image qu'il faut retenir de la comparaison, même là, le président récupère maladroitement deux événements qui n'ont rien en commun. Les seules comparaisons possibles lui sont défavorables. Si les faits, les règles et les mots ont encore une importance, l'on doit préciser ici à quel point le parallèle qu'il fait est déficient.

L'ambiance est lourde à Washington et une procédure de destitution ne constitue en rien un événement positif pour l'ensemble des Américains, peu importe dans quel camp ils se retrouvent aujourd'hui. Doit-on se prendre au sérieux en commentant une déclaration qui ne l'est pas? Disons que j'avais envie de m'amuser un peu et de vous raconter une histoire.

Le fameux épisode des sorcières se déroule pendant une période difficile pour les calvinistes de la Nouvelle-Angleterre. Ce groupe de dissidents religieux convaincus d’être les élus de Dieu s’explique mal le resserrement du contrôle métropolitain anglican. Les premiers calvinistes arrivés sur le Mayflower, en 1620, avaient été en mesure de se développer sans grande intervention de l’Angleterre.

Pour expliquer les interventions récentes de la métropole, ils avanceront qu’il s’agit d’une punition divine. Qu’avaient-ils bien pu faire pour soulever le courroux de Dieu? Ils deviendront particulièrement intolérants face à tout ce qui pourrait être perçu comme un comportement déviant.

C’est ainsi que de simples danses et chants en compagnie d’une esclave noire deviendront autant de signes de la présence du malin dans la communauté.

Comment en est-on venu à instruire plus de 200 procès et à condamner à mort 19 personnes? Un désastreux mélange de craintes religieuses et de rivalités au sein de la communauté. Si on doit payer le prix de cette vague d’hystérie, pourquoi ne pas accuser des adversaires?

Les procès se déroulent très rapidement, dans un climat de peur et de partisanerie. Il faut produire des coupables. On ne s’embarrassera pas des faits: rumeurs et hallucinations constituent des preuves. Ces procès sont demeurés dans les mémoires comme des exemples d’extrémisme religieux et de déni de justice.

L’expression «chasse aux sorcières» est ainsi entrée dans le langage populaire et on l’a beaucoup associée à certains épisodes de l’histoire américaine. Vous connaissez probablement l’épisode le plus célèbre, celui du maccarthysme.

Donald Trump crie à la chasse aux sorcières depuis trois ans déjà, sachant très bien à quoi l'expression renvoie. Inutile de dire qu’elle ne s’applique en rien aux reproches que l'on fait à son administration. Hier encore, nous apprenions la condamnation de l’un des organisateurs de sa campagne. Il ira rejoindre cinq autres proches du président derrière les barreaux. Les procès ont été bien instruits et les preuves sont indiscutables.

La chasse aux sorcières ne s’applique pas plus à l’actuelle procédure de destitution, sur laquelle on se prononcera un peu plus tard aujourd’hui. Donald Trump peut même s'estimer heureux que ce procès ne se déroule pas devant un véritable tribunal. Les preuves sont accablantes. Bien sûr, les démocrates espèrent des retombées politiques de leur démarche, mais ils ont scrupuleusement respecté des procédures auxquelles les républicains avaient préalablement donné leur accord.

Si le président échappe à la sentence, ce sera plutôt parce que les sorcières sont regroupées dans son camp. L’argumentaire républicain repose sur des rumeurs, des hallucinations et le déni de justice. Quand Mitch McConnell reconnaît qu’il coopère déjà avec la Maison-Blanche et qu’il n’y aura pas de véritable procès au Sénat, qui est lésé? Donald Trump ou les Américains?

Donald Trump a cherché cette procédure plus que n’importe quel autre président dans l’histoire américaine. Pour récupérer le caractère religieux des incidents de 1692, affirmer le contraire serait une hérésie.