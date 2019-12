Coupable de fraude: 280 millions $ d’amende pour une division de SNC-Lavalin

SNC-Lavalin Construction, une division du géant de l’ingénierie du Québec, vient de plaider coupable de fraude contre la Libye et des organismes du pays situés au Maghreb, ce qui lui a valu une amende de 280 millions $.

«Ce plaidoyer découle de plusieurs mois de pourparlers. Cela ne doit pas être vu comme une tape sur les doigts», a expliqué la Couronne fédérale lors de l’audience mercredi matin au palais de justice de Montréal.

En échange de cette reconnaissance de culpabilité, la Couronne a retiré l’accusation de corruption, ainsi que toutes les accusations contre la maison-mère de cette division.

Selon le résumé conjoint des faits, SNC-Lavalin Construction a versé 127 millions $ de pots-de-vin au fils de l’ancien dictateur de la Libye afin d’obtenir des contrats, entre 2001 et 2011. Les paiements se faisaient à travers deux anciens présidents de la division.

L'une des raisons qui ont poussé la Couronne fédérale à accepter cet accord est que depuis 2012, le groupe SNC-Lavalin a pris des «mesures robustes» afin de réduire le risque d’une récidive. La direction et le conseil d’administration ont changé, et l’entreprise a entrepris de lancer un programme de conformité et d’éthique, en plus de prendre des mesures de surveillance pour éviter toute future fraude.

«Nous sommes heureux d'avoir pu conclure une entente juste qui favorise l’administration de la justice», a déclaré la Couronne fédérale, tout en soulignant que la réponse à l’accusation «pourrait avoir un impact significatif pour [SNC-Lavalin]».

En plus de l’amende de 280 millions $ payable sur cinq ans, la division devra se soumettre à une probation de trois ans.

Plus de détails à venir...