Soupir de soulagement chez les employés de SNC-Lavalin

L’annonce de la fin des procédures contre SNC-Lavalin n’aurait pas pu mieux tomber pour les milliers d’employés de l’entreprise, à quelques jours de Noël et après une année marquée par l’incertitude et des départs massifs.

En mai, Le Journal rapportait que le siège social, situé à Montréal, peinait à conserver ses employés en raison de l’incertitude et d’un « climat de travail morose », selon plusieurs d’entre eux. Évoquant un « sauve qui peut », nombre d’employés ne cachaient plus, à l’époque, se chercher une porte de sortie alors qu’on craignait pour l’avenir de la compagnie.

De toute évidence, les choses ont changé mercredi matin avec l’annonce que SNC plaiderait coupable à une accusation de fraude relativement à ses activités en Libye, tout en évitant les chefs d’accusation plus graves de corruption.

« On met ça derrière nous », s’est exclamée une employée rencontrée aux abords de l’édifice du boulevard René-Lévesque Ouest. « C’est le soulagement, ça met fin à de l’incertitude et c’est juste avant Noël. On est content que ce soit réglé », a-t-elle ajouté.

Comme tous ceux avec qui Le Journal s’est entretenu mercredi, elle a refusé d’être identifiée ou d’être photographiée.

Rumeurs

Voilà déjà quelques semaines que des rumeurs encourageantes entourant un possible accord de réparation circulaient dans l’édifice de granit gris, a soutenu un travailleur. « Avec l’élection fédérale [terminée], on espérait que ça se règle vite. On pensait que quelque chose s’en venait. »

L’accord de réparation n’a pas eu lieu, mais c’est tout comme pour ces 50 000 employés qui ont fait face à une année très difficile.

En mars, alors que l’entreprise tentait tant bien que mal de survivre à la crise, plusieurs médias avaient rapporté qu’elle avait envisagé une réduction significative du nombre d’employés au Canada. Ses effectifs, qui sont d’environ 9000 actuellement, seraient passés à 3500. On projetait aussi un abandon complet des activités de l’entreprise au pays.

Pas tout rose

À la même époque, on envisageait également la vente en tout ou en partie de ce fleuron de l’économie du Québec.

« Moi, j’ai toujours cru qu’on s’en sortirait », a confié un employé dans la cinquantaine, en poste depuis « plusieurs » années. « Mais c’est sûr qu’on va mieux dormir maintenant. »

L’avenir ne s’annonce pas pour autant tout rose pour les salariés de SNC-Lavalin. Il serait étonnant que la compagnie mette sur les freins son plan de redressement, qui prévoit notamment un retrait ou une réduction des activités dans une quinzaine de pays. Mais pour l’instant, l’heure est aux réjouissances.