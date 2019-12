Stephen Strasburg voulait imiter son idole

Joueur par excellence de la dernière Série mondiale, le lanceur Stephen Strasburg ne regrette nullement d’avoir prolongé son association avec les Nationals et il souhaite d’ailleurs terminer sa carrière dans le baseball majeur à Washington.

Le signataire d’une récente entente de sept ans et de 245 millions $ a admis que l’idée de jouer dans une autre ville lui avait traversé l’esprit. Toutefois, il devenait clair à ses yeux qu’il fallait demeurer à l’endroit où tout lui a réussi.

«Je suis devenu un père de famille et un mari sous les couleurs des Nationals. J’ai grandi au sein de cette organisation et ici, c’est chez-moi, a-t-il déclaré en conférence de presse, mardi, par le biais diffusés sur le site du club. Si on revient en arrière, disons que j’étais un peu nerveux lorsque je suis arrivé en 2009. Je suis un gars de San Diego et je ne savais pas trop ce que la côte est avait à m’offrir. Par contre, les Nationals ont été là pour moi dès le début.»

«Nous étions un peu soucieux, mais en même temps, nous avions confiance tout au long des négociations. Stephen voulait être ici et nous le souhaitions également. C’était une question d’en arriver à mi-chemin et le montant a été sensé pour lui et pour nous», a pour sa part souligné le directeur général du club, Mike Rizzo.

Continuité

L’artilleur droitier, qui a conservé une fiche de 18-6 et une moyenne de points mérités de 3,32 en saison régulière, ne se voit donc pas dans une autre équipe. Il pourrait imiter son idole de jeunesse, le regretté Tony Gwynn, qui a passé toute sa carrière avec la même formation, les Padres.

«Je veux faire partie de cela autant que les partisans des Nationals. Ils ont été là dès le jour 1 et ils soutiennent l’organisation, transmettant leurs traditions à leurs enfants, a-t-il mentionné. C’est très agréable de voir cela.»

Parmi ceux étant pour le moins heureux de revoir l’artilleur, il y a son coéquipier Max Scherzer. Les deux hommes devraient à nouveau faire la vie dure aux frappeurs adverses, comme ce fut le cas en séries éliminatoires, pendant lesquelles Strasburg a remporté ses cinq décisions.

«Il a gagné et c’était l’idéal pour lui de se retrouver sur le marché de l’autonomie [après avoir renoncé aux quatre dernières années de son contrat précédent], a dit Scherzer. Puis, on veut réunir toute l’équipe à nouveau et contribuer à ses succès. Je suis content que le groupe de propriétaires ait réglé cela, de sorte qu’il pourra être un National à vie.»