Tom Coughlin congédié par les Jaguars Jacksonville

Les Jaguars de Jacksonville ont congédié mercredi le vice-président exécutif des opérations football, l’ancien entraîneur-chef Tom Coughlin, avec deux matchs à disputer cette saison.

Ce départ est survenu deux jours après que l’Association des joueurs de la NFL eut le dernier mot quant à un grief déposé contre les Jaguars. Ceux-ci ont imposé des amendes de façon inappropriée à certains de leurs porte-couleurs et le syndicat a précisé à ses membres d’être prudents s’ils choisissent de signer un contrat avec cette organisation.

Coughlin, 73 ans, avait obtenu l’emploi le 9 janvier 2017 après avoir dirigé les «Jags» de 1994 à 2002 et les Giants de New York pendant 12 ans.

«J’ai conclu plus tôt cet automne qu’effectuer ce changement à la fin de la campagne serait dans les meilleurs intérêts de tous, mais récemment, j’y ai pensé de nouveau et j’ai décidé d’agir immédiatement, a déclaré le propriétaire de la concession floridienne, Shad Khan, dans un communiqué, sans toutefois établir de lien avec le grief syndical. J’aimerais remercier Tom pour ses efforts, non seulement des trois dernières années, mais pour tout ce qu’il a fait dès notre première saison, il y a 25 ans.»

L’ancien employé a gagné deux fois le Super Bowl avec les Giants et a présenté une fiche de 170-150 comme pilote en saison régulière.

Jacksonville présente une fiche de 5-9 et occupe la cave de la section Sud de l’Association américaine.