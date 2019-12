Un poème qui fait chaud au cœur

La lecture du poème du monsieur qui disait à sa conjointe des 50 dernières années à quel point il l’aimait m’a fait chaud au cœur. Ça m’a rappelé mon histoire avec mon mari. On s’était souhaité une union bâtie sur le roc et elle le fut. À notre mariage, j’avais demandé à Dieu qu’il fasse en sorte que notre amour dure toute la vie, que mon mari ne manque pas de travail, et qu’aucun de nous ne meure avant que nos enfants soient élevés.

Toutes mes demandes ont été exaucées. Mais après 61 ans de vie commune en août 2018, mon mari est décédé. Il n’y a pas de mot pour décrire ma peine. J’ai acheté une urne double, avec son beau portrait souriant gravé dessus, sur laquelle est écrit « Ensemble à jamais ». Je la garde dans le salon en attendant qu’on y ajoute mes cendres. Je lui parle tous les jours et ça me fait le plus grand bien.

Armande

On ne peut que vous souhaiter de vous couler doucement dans ce qui vous reste de vie et d’en profiter au maximum. C’est une chance d’avoir un parcours parfait.