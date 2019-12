[VIDÉO] Tuerie de la mosquée de Québec: le premier policier à intervenir sur les lieux raconte

La soirée est tranquille et froide. Rien de majeur sur les ondes radio de la police de Québec en ce 29 janvier 2017. Tout à coup, un acte d’une violence inouïe vient bouleverser à jamais la vie de la communauté musulmane et de tous les Québécois. Alexandre Bissonnette vient d’ouvrir le feu et de tuer six fidèles du Centre culturel islamique et d’en blesser plusieurs. Le premier policier à intervenir sur les lieux raconte.

«Tout bascule à 19h54. Des dizaines puis des centaines d’appels entrent au 911. On sait que notre soirée vient de changer. Pour plusieurs d’entre nous, il y aura un avant et un après 29 janvier 2017», se remémore Jonathan Filteau.

En entrevue au Québec Matin, le policier est empreint d’un calme olympien. Le déroulé de la soirée de la tuerie de la mosquée est toutefois gravé dans sa mémoire à la seconde près.

«Une minute après le premier appel, j’arrive seul le premier sur les lieux, je suis suivi par d’autres collègues en renfort. Déjà à l’extérieur, il y a des personnes décédées ou gravement blessées. C’est le chaos total à l’intérieur. Il y a des blessés, des gens paniqués qui vivent la pire journée de leur vie et des morts», précise le patrouilleur du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ).

Arme au poing

Arme au poing, les agents du SPVQ intiment à tous les fidèles de se coucher au sol. Il n’y a aucun risque à courir, même les victimes sont pointées par la police, car le tireur peut être tapi parmi elles. Une fouille minutieuse de l’immeuble du chemin Sainte-Foy s’amorce.

«À chaque porte que l’on ouvrait, à chaque couloir, à chaque étage que l’on franchissait, on tenait pour acquis que l’on allait se retrouver face à face avec le tireur en raison des hurlements», précise Jonathan Filteau.

CAPTURE D'ÉCRAN, TVA NOUVELLES

Boucliers humains

Le policier et ses coéquipiers sont alors arrivés dans une pièce où plusieurs adultes étaient au sol. La scène vive à l’esprit du sergent Filteau arrache le cœur.

«Quand on les a fait se déplacer pour les mettre dans un endroit sécuritaire, on s’est aperçu que de petites têtes d’enfants sortaient de sous eux. Les adultes s’étaient placés comme boucliers humains pour protéger les enfants», narre Jonathan Filteau.

Préparé au pire

De 2000 à 2010, le policier du SPVQ a travaillé dans plusieurs pays comme garde du corps ou instructeur lors de conflits armés. «Je ne m’attendais pas à ce que mon bagage me serve dans les rues de ma ville. La gestion du stress nous a permis à toute l’équipe et moi de poser les bons gestes», formule-t-il modestement.

Ce n’est qu’après coup, quand il décanté les événements que Jonathan Filteau a su que les policiers avaient pris les bonnes décisions.

Comment a-t-il réussi à composer avec cette intervention policière à haut risque génératrice d’un stress intense?

«J’ai vécu des phénomènes physiologiques normaux dans les deux ou trois semaines qui ont suivi, des pertes de mémoire. Comme je dis tout le temps à la blague, outre la perte de cheveux, il n’y a rien eu d’autre», lance-t-il avec le sourire.

Le grand gaillard totalement chauve aux grands yeux bleus rieurs pense être devenu une meilleure personne. «On construit là-dessus, ça ne vient pas me hanter, ça ne me réveille pas la nuit». Toutefois, la tuerie a réveillé chez lui de la colère. «Ça ne se peut pas que ça arrive dans une ville comme chez nous.»

Le sergent Jonathan Filteau a été décoré en novembre 2017 pour son travail lors de la tuerie de la mosquée de Québec. Quant à Alexandre Bissonnette, il a été condamné à 50 ans de prison pour ses crimes. Il a porté la sentence en appel.