20 activités gratuites pour le congé des Fêtes

Ce sera bientôt le temps de s’amuser et de se reposer. Voici quelques suggestions pour un congé des Fêtes réussi.

Le père Noël

UN ROYAUME DE NOËL

Jusqu’au 24 décembre, au Complexe Desjardins, les enfants qui n’ont pas encore vu le père Noël pourront se rattraper. Il y a aussi plusieurs activités gratuites, dont un jeu de réalité virtuelle, des maquillages et le spectacle Le thé de Noël. Horaire : demain et dimanche, de 10 h à 17 h, lundi, de 10 h 30 à 20 h 30, mardi, de 10 h à 15 h. À noter qu’une photo en compagnie du père Noël coûte 12 $.

SUR LA PROMENADE MASSON

Photo courtoisie, Ensemble Carte Blanche

Demain, le 21, de 14 h à 15 h 30, le père Noël et ses lutins débarqueront sur le parvis de l’église Saint-Esprit (rue Masson et 5e Avenue) pour rencontrer petits et grands. On y entendra le quatuor vocal a capella Carte blanche. Distribution gratuite de chocolat et de cidre chauds : apportez votre tasse !

LES PÈRES NOËL DE POINTE-À-CALLIÈRES

Photo tirée de Facebook

Les 21, 22, 24, et du 26 au 31 décembre, les enfants de 4 à 9 ans et leurs familles aimeront certainement découvrir plusieurs pères et mères Noël, dont Befana, saint Nicolas, la petite Lucie et le vrai père Noël. Tarifs divers. On peut aussi voir l’exposition Les Incas... c’est le Pérou ! Tous les dimanches, si vous êtes des grands-parents de plus de 65 ans et que vos petits-enfants (3 au maximum) ont moins de 17 ans, c’est gratuit pour vous.

Les chants, la musique

LES PETITS CHANTEURS DU MONT-ROYAL À L’ORATOIRE

Photo courtoisie, musée de l’Oratoire

Ce dimanche, le 22, de midi à 15 h, il y aura un atelier d’ornements de Noël pour les 3 à 12 ans dans la Salle des pas perdus et, dans la basilique, de 15 h 30 à 16 h 30, on pourra entendre le concert traditionnel des Petits Chanteurs du Mont-Royal. Pour ces deux activités, les contributions sont volontaires. On peut aussi visiter l’exposition des crèches pour 12 $ par famille.

UNE CÉRÉMONIE DE LA LUMIÈRE

Ce dimanche, le 22, à 15 h, à l’église de la Visitation (1847, boul. Gouin Est), les artistes Karen Young, Coral Egan, Angèle Trudeau, Rebecca Bain, Linda Morrison et Annie Poulain et, à la harpe, Éveline Grégoire-Rousseau, nous ferons entendre plusieurs chants de Noël. L’entrée est libre, les portes ouvrent à 14 h 40.

NOËL DANS LE PARC

C’est la dernière fin de semaine pour profiter de Noël dans le Parc. À la place Émilie-Gamelin, demain, Sunny Jazz Band, à 19 h, et The Lost Fingers, à 20 h 15. Au parc des Compagnons-de-Saint-Laurent, dimanche, à partir de 14 h, Bon débarras (pour les enfants), Prosodie, Les Fées de Noël. Au parc Lahaie, de 13 h à 16 h, le trio vocal Birds from Paradise. Gratuit.

LA MESSE AU GÉSÙ

Photo Martin Clairmont

Le 24 décembre, à 20 h 30, on pourra assister à la messe de la nuit de Noël et entendre la chorale du Gésù, sous la direction de Patricia Abbott, avec l’organiste François Zeitouni et le trompettiste Francis Leduc. Le 25 décembre, la messe aura lieu à 11 h, avec la Super chorale de Noël, sous la direction d’Hubert Tanguay--Labrosse. L’entrée est libre.

Tous dehors

LA PLACE NORDIQUE DANS LE VIEUX-PORT

Photo tirée de Facebook, Montréal en fêtes

Jusqu’au 29 décembre, les jeudis et vendredis, de 16 h à 22 h, ainsi que les samedis et dimanches, de midi à 22 h, sur la place Jacques-Cartier, dans le Vieux-Montréal, on se laissera transporter par la magie des fêtes : un immense terrain de jeu, des buvettes, de la musique, des animations, des contes, un porte-vœux, etc. Gratuit.

LUMINOTHÉRAPIE POP !

Photo courtoisie, Ulysse_Lemerise

Jusqu’au 26 janvier, à la place des Festivals, POPO, POPUP, POPLI, POPETTE et POPOTIN attendent vos encouragements pour sortir de leur mystérieux monolithe lumineux et lancer une fête électrisante. Vous les réveillerez par votre énergie. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, de midi à 22 h, jeudi, vendredi et samedi, de midi à 23 h. Les 24, 25 décembre et le 1er janvier, la fermeture est à 18 h. Le 31 décembre, elle est à 1 h. Gratuit.

PATINER À MONTRÉAL

Au Lac-aux-Castors, on patine en musique de 18 h à 21 h, les jeudis, vendredis et samedis. C’est gratuit et on peut louer son équipement. Au parc La Fontaine, le patin est gratuit, on peut louer son équipement. À la patinoire réfrigérée Bleu Blanc Rouge de Verdun, c’est gratuit, on y prête de l’équipement, mais vérifiez les horaires, car ils changent.

VOILES EN VOILES

Photo courtoisie, Voiles en voiles

Dans le Vieux-Port, à la place des Vestiges, Voiles en voiles a prévu plus de 12 activités amusantes pour les jeunes : bataille de boules de neige, trottinette des neiges, parcours aérien, jeux gonflables, films en plein air. Ce n’est pas gratuit, mais c’est ouvert tous les jours, même le 25 pendant le congé des fêtes. Réservez sur le site.

Des films

DU CINÉMA À LA GRANDE BIBLIOTHÈQUE

Pendant le congé, au Théâtre Inimagimô de la Grande Bibliothèque, les jeunes pourront voir : Le Grincheux, vendredi 27 et samedi 28, à 14 h (13 ans et moins) ; La course des tuques, samedi 4 janvier, à 14 h (13 ans et moins) ; et L’étrange Noël de Monsieur Jack, vendredi 27, à 19 h (13 ans et plus). À noter que les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés d’une personne de 12 ans et plus. Premier arrivé, premier servi. Entrée et maïs soufflé gratuits.

Des expositions

AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE MONTRÉAL

Du 21 décembre au 5 janvier, l’entrée est libre si vous souhaitez visiter les collections et les expositions-découvertes du MBA, soit cinq pavillons. On paie le tarif normal pour l’exposition principale Momies égyptiennes : passé retrouvé, mystères dévoilés.

AU PLANÉTARIUM

Photo courtoisie, Espace pour la vie

Demain, on fêtera le solstice d’hiver au Planétarium et les activités qui se déroulent dans le hall seront gratuites (un conte, du bricolage, etc.). Notez qu’il est toujours possible de visiter gratuitement les expositions. En ce moment : Exo, ou Comment est apparue la vie sur Terre et est-ce qu’il y a de la vie ailleurs ? Par ailleurs, certaines activités et les films sont toujours tarifés. Horaire des fêtes : fermé les 24, 25, 30 décembre, ouvert les autres jours.

UNIVERS ENCHANTÉS AU MUSÉE MCCORD

Photo courtoisie, Musée McCord

Jusqu’au 5 janvier, au Musée McCord (690, rue Sherbrooke Ouest), on peut admirer les deux vitrines animées de Noël, anciennement présentées par le magasin Ogilvy. Le moulin dans la forêt se trouve sur la rue Victoria, tout à côté du musée, tandis que Le village enchanté est à l’intérieur. À noter que dans le cadre de l’exposition À toi de jouer !, des ateliers auront lieu tous les jours, de 10 h à 16 h, jusqu’au 5 janvier, sauf les lundis et les mercredis. Tarifs divers à l’intérieur. Gratuit à l’extérieur.

LES ÉTATS LIMITES

Jusqu’au 5 janvier, au 1700 La Poste (1700, rue Notre-Dame Ouest), on peut voir les gravures de trois artistes : Guy Langevin, Tracy Templeton et Ariane Fruit. Entrée libre.

EXPO BARBIE

Photo tirée de Facebook

Les amatrices de poupées Barbie et de beaux costumes pourraient profiter du temps des Fêtes pour voir plus de 1000 poupées dans leurs plus beaux atours. Fermé le 25 décembre et le 1er janvier. Entrée libre.

Sortir de la ville

APRÈS-SKI DU TEMPS DES FÊTES À TREMBLANT

Photo curtoisie

Du 25 décembre au 3 janvier, si vous vous rendez au village piétonnier de Tremblant, vous aurez certainement du plaisir. La mascotte Toufou et des amuseurs publics égaieront la place Saint-

Bernard. Il y aura un foyer et de l’animation musicale. De 14 h à 18 h, plusieurs animations auront lieu : sculpture de bloc de glace, bulles géantes, Hula Hoop, etc. C’est gratuit.

Beaucoup de lumière

ILLUMI À LAVAL

Photo courtoisie, Cavalia

Jusqu’au 5 janvier, en soirée, on peut découvrir l’univers enchanteur et spectaculaire d’Illumi, sur le site de Cavalia à Laval (intersection de l’autoroute 15 et du boulevard Saint-Martin), qui nous propose un parcours dans une structure lumineuse composée de plus de 10 millions d’ampoules Del, un conte pour enfants, une visite du père Noël. Achetez vos billets sur le site et consultez la section FAQ. On peut y aller en métro et prendre une navette gratuite jusqu’au site.

Et pour bien commencer 2020

LE PARTY DU NOUVEL AN

Que vous soyez seul, en gang, en famille, en couple, si vous avez envie de passer le réveillon dehors, le Party du Nouvel An de la place Jacques-Cartier vous fera passer le cap en joie. C’est à partir de 19 h, le spectacle principal débute à 22 h avec Bleu Jeans Bleu (Coton ouaté), Les Louanges, Heartstreets et Bernard Adamus.