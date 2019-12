ROBIDOUX, Egide



À Saint-Anicet, le lundi 16 décembre 2019, à l'âge de 94 ans, est décédé Egide Robidoux, époux de Marjorie Fournier. Prédécédé de son fils Daniel et de son petit-fils Stéphane.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Diane, Gilles (Mariette Hurteau), Carol (Lyndon Thurston), Sylvie (Alain Hurteau) et Janot (Annik Martin), ses petits-enfants Michèle, Mélanie (Tim), Eric (Myriam), Marie-France (Rémi), Xavier et Mathis, ses arrière-petits-enfants Kevin, Nicolas, Jacob, Sara, Kyle, Noah, Jérémie et Samuel, ses frères Jules (Hélène), Réjean (Agathe), Edgar (Hilda) et Ildège (Mireille), ses soeurs Thérèse (feu Gaétan), Gisèle (feu Marcel et feu Etienne) et Rita (feu André), ainsi que plusieurs parents et amis. Prédécédé de ses frères Aurèle (Denise), Oril (feu Gracia) et Lucien (feu Annette).La famille accueillera parents et amis le vendredi 20 décembre 2019 de 19h à 22h et le samedi 21 décembre de 9h à 10h30 au salon funéraire1580 ROUTE 132SAINT-ANICET, QC450-264-5331Les funérailles auront lieu le samedi 21 décembre 2019 à 11h à l'église de Saint-Anicet. Inhumation au cimetière du même endroit.