TENAGLIA, Maria (née Di Rado)



Avec dignité et sérénité Maria est retournée à son paradis l'Abruzzo pour partager Éternité avec sa dolce mère Vincenza, son père idole Nicola, son frère têtu Pietro (Lina), son frère rêveur Giovanni (Claudette) et l'amour de sa vie Giuseppe.Elle laisse derrière son fils Ugo (Doria) et son tesoro cher et complice, petit-fils, Tristano, sa soeur remarquable Giuseppina, sa soeur rebelle Rosaria, sa soeur dévouée Lucia (Jean Guy), son petit frère ourson fort et tendre Paolo (Anna), de nombreux nièces et neveux de même que de beaux et vrais amis qui ont coloré sa journée et sa vie.Un remerciement chaleureux et spécial au personnel de l'Orchidée Blanche à Laval pour leur tendresse… vous êtes de belles personnes… merci.Au lieu de fleurs et donations, quelques minutes passées avec un être cher, souvent oublié, serait le souhait de Maria. Aucune livraison UPS ou Fedex n'a éclairé son monde plus qu'un visage familial et amical.Les visites auront lieu au Complexe funéraire Urgel Bourgie situé au 2500 ave des Perron, Auteuil, Laval,le dimanche 22 décembre 2019 de 17h à 21h et le lundi 23 décembre dès 10h suivies de la liturgie de la Parole à 11h dans la chapelle du complexe et de là au cimetière Urgel Bourgie à la même adresse.