Antigone et notre besoin de succès

Dans ma chronique du 14 novembre, j’ai émis quelques réserves sur le film Antigone de Sophie Deraspe. Du coup, j’ai reçu plusieurs courriels désapprobateurs. Même ma femme m’a boudé.

Les jours suivants, à des amis qui voyaient déjà le film nommé aux Oscars pour représenter le Canada, j’ai dit qu’il y avait peu de chances qu’il soit retenu. À leur tour de me faire la gueule ! J’avais seulement écrit que « le film Antigone n’est pas sans longueurs ni sans maladresses » et j’avais ajouté que même « si quelques scènes sont naïves, il faut voir Antigone à tout prix ». Des réserves plus qu’anodines.

Notre soif est telle de voir le cinéma québécois se démarquer que le milieu s’emballe dès qu’un film sort du rang. On crie vite au chef-d’œuvre. Il faudrait se souvenir des résultats de nos longs métrages dans la course annuelle aux Oscars.

COURTE LISTE DE NOS SUCCÈS

Un seul, Les invasions barbares, a remporté l’Oscar du meilleur film en langue étrangère. Cinq autres ont atteint la courte liste des dix films retenus, dont deux de Denys Arcand : Jésus de Montréal et Le déclin de l’empire américain. Incendies de Denis Villeneuve, Monsieur Lazhar de Philippe Falardeau et Rebelle de Kim Nguyen firent aussi cette courte liste. Là s’arrêtent nos succès américains.

Ce n’est pas un mince honneur d’être parmi les films retenus. Des films plus achevés qu’Antigone n’ont pas réussi l’épreuve. Je pense, entre autres, à des films comme Mon oncle Antoine, Les ordres, Léolo, C.R.A.Z.Y. et, plus près de nous, à Mommy de Xavier Dolan.

Antigone n’avait pas la partie facile. Parmi les films en langue étrangère qu’on devrait retrouver en finale se trouvent Douleur et gloire de Pedro Almodovar, Les misérables, le premier film de Ladj Ly, réalisateur français d’origine malienne, et, surtout, Parasite, le film sud-coréen qui a remporté la dernière palme d’or. Encore à l’affiche à Montréal, Parasite a déjà fait deux millions d’entrées en France et remporté 150 millions $ à travers le monde. Fort de trois nominations aux Golden Globes, dont celle du meilleur film en langue étrangère, Parasite est le favori pour la cérémonie du 9 février.

FAIT-ON TROP DE FILMS ?

Le Québec n’a jamais produit autant de longs métrages. Environ une quarantaine tous les ans depuis une décennie. Mais je pose de nouveau la question que j’ai posée à quelques reprises : vaudrait-il mieux produire moins de films, mais leur consacrer un meilleur budget et, surtout, s’assurer qu’on a fait en amont tout le travail possible ? Les jeunes réalisateurs n’auraient-ils pas intérêt à être mentorés ?

Il aurait fallu peu de choses pour qu’Antigone soit un film d’exception. L’idée de prendre les personnages de Sophocle pour reconstituer le drame de la famille Villanueva est géniale, mais le scénario ne tient pas ses promesses jusqu’à la fin. Le choix de la jeune Nahéma Ricci pour jouer Antigone est un coup de maître, mais pour une raison qui tient sûrement à leur direction, les comédiens professionnels sont moins crédibles que ceux qui en sont à leur premier rôle.

Que le festival de Toronto sacre Antigone meilleur film canadien de l’année en dit long sur le chemin que notre cinéma a encore à parcourir.