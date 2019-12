BÉLANGER, Jeanne D'Arc



À Montréal, le 9 décembre 2019, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Jeanne D'Arc Bélanger.Elle laisse dans le deuil sa soeur Bérangère, ses frères Florian et Toussaint (Père Jacques, capucin) ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 18 janvier 2020 de 11h à 15h au1297 CHEMIN DE LA FORÊTOUTREMONT, QCUne cérémonie religieuse aura lieu ce même jour à 15h en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation de l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal serait apprécié en la mémoire de Jeanne D'Arc Bélanger.