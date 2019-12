Luc Dionne réservait toute une surprise aux fans de District 31

Une proposition indécente est venue clôturer la saison automnale de District 31 jeudi soir. Formulée au terme d’un épisode particulièrement chargé, la demande n’a pas seulement laissé Bruno Gagné bouche-bée ; elle nous a tous estomaqués.

Si vous n’avez pas encore regardé cette ultime demi-heure de 2019, petite suggestion : arrêtez immédiatement votre lecture. Cet article sera riche en divulgâcheurs.

Les mots ont été prononcés par Nancy Riopelle (Geneviève Schmidt) quelques secondes avant l’apparition du générique final, alors qu’elle buvait un verre de bulles (sans alcool) avec Bruno (Michel Charrette) : «Juliette c’est tout ce que j’avais au monde. C’était l’affaire la plus précieuse dans ma vie. Pis tu me l’as enlevée. Ça fait que tu m’en dois une... Je veux que tu m’fasses un enfant.»

Tordu

Au palmarès des propositions tordues, cette dernière remporte la palme. Déjà qu’on soupçonnait Nancy Riopelle d’avoir développé une attirance Bruno... On était loin de penser que Luc Dionne pouvait faire monter les enchères encore plus haut.

Joint au téléphone, l’auteur affirme que l’idée est sortie lors d’une séance de brainstorm avec Fabienne Larouche et Michel Trudeau, les producteurs de District 31. «Après, on n’arrêtait pas de rire! raconte Luc Dionne. On disait : «Le monde va crier dans leur salon!»»

«Je n’avais pas envie de terminer avec quelque chose de tragique, poursuit le scénariste. J’avais pas envie de refaire ce qu’on avait déjà fait non plus.»

Tout un personnage

Bref, ceux qui croyaient que Nancy Riopelle quitterait District 31 en douceur peuvent se raviser. Tout indique qu’on est loin d’en avoir fini avec miss Instable. C’est tout aussi bien. Ça nous permettra d’apprécier le jeu tout en nuances de Geneviève Schmidt un peu plus longtemps. Dans un rôle qui aurait pu frôler la caricature s’il avait été défendu par quelqu’un de moins talentueux, la comédienne était captivante. Chaque fois qu’on avait envie de ranger Nancy Riopelle dans une boîte étiquetée «folle», elle nous faisait douter en révélant une nouvelle facette du personnage, au moyen d’un regard ou d’une réplique qui laissait transparaître sa vulnérabilité.

«Ça va jouer du coude»

La demande de Nancy Riopelle n’était pas le seul rebondissement au programme de District 31 jeudi. Nick Romano (Mathieu Baron) s’est également fait épingler pour avoir assassiné Joe Boccassini, probablement trahi par son amie avocate, jouée par Catherine De Léan. Cette histoire est loin d’être terminée, confirme Luc Dionne, tout comme celle du meurtre déguisé en suicide de Chabot en prison. N’en déplaise à Patrick Bissonnette (Vincent-Guillaume Otis) et compagnie, Mélissa Corbeil (Brigitte Paquette) n’a pas l’intention de lâcher le morceau.

«L’affaire de l’écoute électronique chez Nancy Riopelle, elle ne l’a toujours pas digérée, précise l’auteur. Ça va jouer du coude.»

Toujours plus populaire

Difficile à croire, mais les cotes d’écoute de District 31 continuent de grimper. La série a enregistré une moyenne de 1 735 000 téléspectateurs cet automne, en hausse de 215 000 par rapport aux mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2018, selon les données confirmées de Numéris.

Quand la série reviendra en ondes, le 6 janvier à ICI Télé, l’action reprendra quelques minutes après l’arrestation de Romano.