GIRARD, Siméon



À Montréal, le 17 décembre, à l'âge de 92 ans, est décédé Siméon Girard, époux de Réjeanne Mercier.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Louise (Martin Milot) et Pierre (Nadine Bariteau), ses petits-enfants Guillaume (Catherine Gailloux) et Juliette, son frère Fernand (Rolande Trudeau), ses soeurs Sr Thérèse et Claire ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 21 décembre dès 13 h auT : 514 721-4925 - F : 514 728-3467(Stationnement privé à l'arrière du salon)Une célébration de la Parole aura lieu le jour même à 16 h en la chapelle du complexe funéraire.