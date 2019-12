Horrible nouvelle pour Alex Belzile

L’attaquant du Rocket de Laval Alex Belzile ratera le reste de la saison, car il a subi une opération pour traiter une blessure à un muscle pectoral et la période de guérison est estimée à six mois.

Le Québécois est tombé au combat durant le match du 4 décembre contre les Monsters de Cleveland, soirée durant laquelle il avait marqué une fois et préparé un but. Quelques semaines auparavant, une commotion cérébrale l’avait contraint à s’absenter. En 2019-2020, il a récolté sept buts et autant de mentions d’aide pour 14 points en 20 sorties. Lors de la campagne précédente, il avait totalisé 54 points en 74 affrontements.

Par ailleurs, Charles Hudon (bas du corps) est aussi ennuyé par une blessure et il manquera le match de vendredi face aux Comets d’Utica.

Le club-école du Tricolore a rappelé le joueur d’avant Yannick Veilleux des Wings de Kalamazoo, de l’ECHL, et cédé le défenseur Ryan Culkin aux Mariners du Maine, un autre club de cette ligue.