Hôtel-Dieu de Sherbrooke: la sécurité est remise en question à l'unité de psychiatrie

SHERBROOKE | Un patient hospitalisé en psychiatrie à l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke a attaqué mercredi un préposé aux bénéficiaires avec un cabaret. Au lendemain de l’arrestation de l’homme de 62 ans pour agression armée, une infirmière a vivement dénoncé les conditions de travail de son unité et un de ses collègues a été suspendu pour avoir dénoncé la situation sur les réseaux sociaux.

«Quand on décide d’aller travailler en psychiatrie, on accepte de faire face à des situations difficiles, mais il y a des limites à ce qu’on peut absorber», a mentionné jeudi une infirmière rencontrée à son domicile par TVA Nouvelles. La femme souhaite conserver l’anonymat par peur d'être victime de représailles.

Selon elle, les employés de l'unité de psychiatrie de l'Hôtel-Dieu de Sherbrooke ne sont pas en sécurité. Elle tient la direction du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l’Estrie-CHUS pour responsable.

«La violence envers le personnel dans le département de psychiatrie, ce n’est pas d’hier. Sauf que ces temps-ci, c’est pire, et la direction ne fait rien pour nous soutenir», a dit l'infirmière.

Actuellement en arrêt de travail, elle dénonce le manque de ressources et de moyens mis à la disposition du personnel.

«Il n’y a qu’un seul agent de sécurité pour quatre étages. Il n’y a pas assez de boutons paniques pour tout le monde. Il y a des unités de débordement qui ont été aménagées dans des locaux qui ne sont pas adéquats. On a l’impression que, pour les gestionnaires, ça ne vaut pas la peine d’investir en psychiatrie», a-t-elle ajouté.

Les dangers physiques qui guettent les employés s’ajoutent à la violence verbale qu’ils subissent constamment.

«On se crée une bulle, mais moi je me suis déjà fait dire qu’on allait brûler ma maison, qu’on allait me tuer, qu’on va violer mes enfants. À force de se faire dire des choses comme ça, c’est sûr que la bulle finit par percer», a-t-elle confié.

Le CIUSSS de l’Estrie-CHUS refuse d’admettre le problème. «Je considère que c’est sécuritaire, a affirmé la directrice du programme santé mentale et dépendance, Stéphanie Lemoine. [Mercredi], j’étais sur place dans le département et la majorité de nos employés nous ont manifesté leur satisfaction face aux actions qui ont été posées dernièrement», a-t-elle soutenu.

Le syndicat qui représente les infirmières et les infirmiers n’est pas de cet avis. «On est à 200 % derrière nos membres. Ce département-là est dangereux pour le personnel et aussi pour les patients. Ça fait longtemps qu’on dénonce la situation et les gestes qui ont été posés [par la direction] sont minimes», a dit Sophie Séguin, présidente de la FIQ Estrie.

Employé suspendu pour avoir dénoncé la situation

Soulignons qu'un infirmier de l'unité de psychiatrie à l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke a été suspendu jeudi pour avoir dénoncé la situation, la veille, sur son compte Facebook.

«Malgré les cris à l’aide du personnel soignant, infirmières, infirmières auxiliaires et préposés, AUCUN soutien de l’administration», a écrit Jean-Sébastien Blais dans un long message qui lui a valu une suspension avec solde.