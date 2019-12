Je sors, je reste

Coup de cœur :

Web Lâcher prise – Saison 4

La comédie «Lâcher prise», de l’auteure Isabelle Langlois et mettant en vedette Sophie Cadieux et Sylvie Léonard, revient cet hiver pour une quatrième et dernière saison. Pour l’occasion, les trois premiers épisodes sont disponibles en ligne dès aujourd’hui sur ICI TOU.TV EXTRA. On y suit le parcours toujours très coloré et accidenté de Valérie, qui vient tout juste d’emménager dans la maison de son grand-père. La série a été récipiendaire du Gémeaux de la Meilleure comédie trois années de suite.

En ligne dès aujourd’hui sur ICI TOU.TV EXTRA

Je sors :

Événement Place Nordique

C’est aujourd’hui que débute le festival Montréal en Fêtes, populaire notamment pour son grand party du Nouvel An. En marge de cette grande soirée, la Place Nordique ouvrira ses portes aujourd’hui même, un site bien festif où des spectacles et plusieurs activités seront organisées. Le site est gratuit et ouvert à tous.

Aujourd’hui de 16h à 22h à la place Jacques-Cartier dans le Vieux-Montréal

Spectacle

Joli-Bois

Le duo Joli-Bois, composé de Sonia Cordeau et Raphaëlle Lalande, a lancé le 15 novembre dernier son premier album de Noël intitulé «Vert forêt», regroupant neuf chansons originales aux sonorités pop-folk, et offrira ce soir un spectacle tout en intimité. Le spectacle aura également lieu vendredi à 20h et samedi à 16h.

Ce soir à 19h au Théâtre La Licorne, 4559 avenue Papineau

Cinéma FNC 2019 – Courts métrages gagnants

Le Cinéma Moderne présentera ce soir ainsi que le dimanche 29 décembre les courts métrages gagnants de la 48e édition du Festival du nouveau cinéma. Au programme : Jarvik de Émilie Mannering, Oracle d’Aaron Poole, Môt Khu Dat Tot / Blessed Land de Pham Ngoc Lân, L’an dernier quand le train passait de Huang Pang Chuan et Physique de la tristesse de Theodore Ushev.

Ce soir à 20h30 au Cinéma Moderne, 5150 boulevard Saint-Laurent

Spectacle

Musique et Danse du Nord de Bali

La formation montréalaise de musique balinaise Giri Kedaton célébrera sa 25e saison par un concert intitulé «Musique et Danse du Nord de Bali», qui réunira 20 musiciens, quatre danseurs et quatre artistes balinais. Le répertoire, caractéristique du Nord de l’île, se distinguera par sa rapidité, sa virtuosité et sa douceur.

Ce soir à 20h à la salle Claude-Champagne, 200 avenue Vincent-d’Indy

Spectacle

Dumas

L’artiste Dumas sera en supplémentaire ce soir à Montréal pour présenter son spectacle intitulé «Nos idéaux», dernier droit d’une tournée qu’il terminera le 21 décembre. L’auteure-compositrice-interprète Marie-Eve Roy en assurera la première partie.

Ce soir à 20h à la Maison de la culture Maisonneuve, 4200 rue Ontario Est

Je reste :

Web Brexit - Johnson triomphe, l’Europe s’inquiète

Le Royaume-Uni s’apprête à tourner une page déterminante de son histoire nationale alors que le pays est en voie de sortir définitivement de l’Union européenne suite à la victoire électorale convaincante du premier ministre Boris Johnson. L’équipe de «C dans l’air» tente d’en analyser toutes les répercussions.

En ligne depuis le 14 décembre

Livre

Habiter la terre

Avec l’essai «Habiter la terre», l’auteur et professeur Pascal David cherche à réfléchir à notre rapport au monde et à la technique à l’heure du dérèglement climatique. Il tente de remettre en question les fondements et les logiques du «développement durable».

En librairie depuis le 18 novembre

DVD

La femme de mon frère

Le film «Le femme de mon frère», de la réalisatrice Monia Chokri, dresse le portrait d’une relation fusionnelle entre Sophia et son frère Karim. La relation sera néanmoins rapidement bouleversée lorsque ce dernier tombera amoureux d’Éloïse, la gynécologue de Sophia.

Disponible depuis le 5 novembre