Joël Legendre: au Connecticut en famille pour la première fois

MONTRÉAL | Joël Legendre et sa famille feront un grand voyage aux États-Unis dans le temps des Fêtes.

Photo Agence QMI, Dario Ayala

«Mes frères, ma sœur et mon père vivent au Connecticut. On part pour la première fois toute la famille ensemble. On ne sait pas ce que ça va donner... Ça sera peut-être la dernière fois», a confié Joël en riant, sur le tapis rouge qui précédait la première du spectacle «Axel», du Cirque du Soleil, jeudi, au Centre Bell.

Car le fier papa craint que les jumelles Anaïs et Marion, âgées de 5 ans, trouvent le périple en voiture un peu long.

«Mais le grand frère sera là, et les filles adorent Lambert. J’ai l’impression que ça va bien se passer, mais j’anticipe un peu, car c’est quand même six heures de route, pendant lesquelles on doit traverser le Vermont. Ce n’est pas sexy (rires). On va avoir des tablettes, et le père Noël va donner des écouteurs. Le père Noël va nous aider!»

Fascinées par le patin artistique, Anaïs et Marion, qui vivaient jeudi leur «baptême» du Cirque du Soleil, commenceront par ailleurs des cours de «cheerleading» en janvier.

Mélanie Joly: entre Montréal et Québec

Photo Agence QMI, Toma Iczkovits

Passée rapidement sur le tapis rouge de la première du spectacle «Axel» du Cirque du Soleil, jeudi, au Centre Bell, à travers les mille et un personnages colorés qui prenaient la pose, la ministre fédérale du Développement économique et des Langues officielles, Mélanie Joly, a quand même eu le temps de nous décrire ses projets du temps des Fêtes en une phrase.

«Je vais fêter en famille, à Montréal et à Québec, parce que mon conjoint vient de Québec», a-t-elle glissé.

Pierre-François Legendre: le Nouvel An chez Rémi-Pierre Paquin

Photo Agence QMI, TOMA ICZKOVITS

C’est chez son bon ami Rémi-Pierre Paquin que Pierre-François Legendre «défoncera» l’année le soir du 31 décembre.

«C’est la fête de mon fils le 31 décembre, et on va fêter le Nouvel An en Mauricie chez Rémi-Pierre Paquin, a raconté Pierre-François, croisé à la première du spectacle sur glace "Axel", du Cirque du Soleil, jeudi, au Centre Bell. On reste au Québec, on va faire du ski, des activités, de la glissade, on va y aller au fil de la météo.»

Les enfants de Pierre-François, Juliane et Elliott, ont respectivement 8 ans et 11 ans, et sont des passionnés de cirque, a précisé leur papa, dont la conjointe était restée à la maison, jeudi, pour veiller aux derniers préparatifs de Noël.