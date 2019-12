La MLS présente son calendrier 2020

L’attente des partisans de l’Impact de Montréal et des autres équipes de la Major League Soccer (MLS) est terminée : le circuit Garber a diffusé jeudi midi la totalité de son calendrier 2020 qui s’amorcera le 29 février pour se conclure le 4 octobre.

Tel qu’annoncé auparavant, le Bleu-Blanc-Noir entamera la saison en accueillant le Revolution de la Nouvelle-Angleterre au Stade olympique lors de la journée inaugurale de la campagne. L’affrontement suivra les huitièmes de finale de la Ligue des champions de la CONCACAF où l’Impact se mesurera au Deportivo Saprissa.

Par la suite, les hommes de l’entraîneur-chef Thierry Henry prendront la route pour quatre matchs d’affilée entre le 7 mars et le 11 avril. Ils visiteront dans l’ordre Dallas, le Minnesota, Orlando et Philadelphie. Puis, ils retrouveront leurs partisans et le Stade Saputo le 18 avril face au Dynamo de Houston.

Également, les retrouvailles avec le Toronto FC se tiendront le 13 juin au BMO Field, tandis que les Reds se présenteront au Québec le 22 août. L’Impact n’aura aucune séquence à domicile supérieure à deux rencontres. Sa saison finira par la visite du FC Cincinnati le 4 octobre. Sept des 11 derniers matchs de la saison du club montréalais seront disputés à domicile.

Pour la première fois depuis son entrée en MLS, l’Impact n’affrontera pas toutes les équipes de la ligue. Il n’y a pas de partie prévue contre le Galaxy de Los Angeles, les Timbers de Portland et le Nashville SC en 2020.

Une fin de saison avec de gros matchs

Toutes les formations de la ligue disputeront 34 rencontres et se mesureront deux fois à chacun de leurs rivaux d’association. Une dizaine de parties extra-association sont aussi prévues.

Durant la première journée d’activités, le Nashville SC effectuera ses débuts en accueillant l’Atlanta United FC au Nissan Stadium. Le lendemain, les champions en titre, les Sounders de Seattle, commenceront la défense de la Coupe MLS en recevant le Fire de Chicago. Toujours le 1er mars, l’Inter Miami CF jouera la partie initiale de son existence en visitant le Los Angeles FC. Pour sa part, le Toronto FC se frottera aux Earthquakes à San Jose le 29 février pour son entrée en matière en 2020.

Par ailleurs, 12 duels intra-association se tiendront au cours de chacun des deux derniers week-ends du calendrier. Également, le match des étoiles mettant aux prises les meilleurs joueurs de la MLS et de la Liga MX aura lieu le 29 juillet à Los Angeles.

Tous les matchs à TVA Sports

Diffuseur francophone exclusif de l’Impact et de la MLS, TVA Sports présentera sur ses ondes tous les matchs de l’équipe montréalaise en saison régulière, ainsi que les éliminatoires de la MLS. De plus, les affrontements du Bleu-Blanc-Noir seront également disponibles sur TVA Sports direct.

Frédéric Lord sera à la description des matchs accompagné des analystes Vincent Destouches et Hassoun Camara. Frédérique Guay assurera la couverture quotidienne de l’équipe. Des émissions d’avant et d’après-match seront également à l’horaire et ce, pour toutes les rencontres de l’Impact. Ceux souhaitant échanger en direct avec les experts de la chaîne pendant les parties pourront le faire à l’aide du mot-clic #ImpactTVASports sur les médias sociaux.

Par ailleurs, une émission spéciale visant à présenter la formation 2020 de l’Impact sera présentée le 31 janvier, 19 h.