Le ciel nous est encore tombé sur la tête en 2019

Les Québécois ont passé la dernière année à subir sans relâche les soubresauts d’une météo extrême, selon Environnement Canada, qui dresse le bilan marqué par une crue record, du verglas et des pannes de courant.

La crue printanière record qui a touché des milliers de riverains au Québec est l’événement météorologique le plus marquant de 2019 pour tout le pays, selon Environnement Canada, qui publie son bilan annuel.

« Tout dans l’inondation de cette année, y compris son ampleur et sa durée, était sans précédent », écrit l’agence fédérale.

Mais les Québécois y ont goûté à longueur d’année, précise le météorologue Simon Legault.

À longueur d’année

Le mois de février a été glacial. Montréal a notamment connu neuf jours de gel et de dégel, causant un nombre anormalement élevé de chutes et de blessures.

Des pluies verglaçantes en avril ont par la suite plongé la Rive-Nord dans le noir, pendant le printemps le plus froid en 22 ans.

Même si l’été a été écourté, en juillet, deux tornades ont secoué des terrains de camping.

« Rapidement, le froid est revenu en septembre et la neige en novembre », dit M. Legault, rappelant la chute de neige record lors du jour du Souvenir.

Sans oublier la bombe météorologique qui a retardé l’Halloween d’une journée dans une vingtaine de municipalités. Les forts vents ont déraciné des arbres et fait tomber des lignes électriques, causant la plus importante panne de courant depuis la crise du verglas.

Records brisés

« Beaucoup de phénomènes ont battu des records », remarque le météorologue.

Partout au pays, l’agriculture a été difficile.

La saison des ouragans au sud des États-Unis a même causé de sévères dégâts jusqu’aux îles de la Madeleine et privé d’électricité 80 % de la Nouvelle-Écosse.

Et pendant que le Québec était sous la flotte, les Prairies ont connu la sécheresse.

Puis, quand le sud du Québec grelottait, la chaleur faisait fondre l’Arctique. En septembre, la couverture de glace y a atteint son deuxième plus bas niveau jamais enregistré.

Simon Legault soutient que les changements climatiques vécus au Québec ne signifient pas que les mêmes événements extrêmes se répéteront d’année en année.

« Il n’y a rien de garanti avec les changements climatiques, il y a beaucoup de facteurs », fait-il valoir.

Le top 10 météo en 2019

1. Avril et mai: Crue record de la rivière des Outaouais.

2. Fin d’été: Saison des ouragans dévastatrice, dont la tempête Dorian qui cause des dommages jusqu’aux îles de la Madeleine.

Photo d'archives

3. Septembre: Chutes de neige jusqu’à 30 cm dans les Prairies.

4. Février: Mois glacial au Québec et anormal partout au pays.

5. Printemps: Records de chaleur dans l’Arctique.

6. Printemps et automne: Saison trop sèche et automne trop humide dans les Prairies, cause de l’une des pires récoltes.

7. Octobre: Halloween gâchée par une bombe météo, dont des arbres déracinés par le vent à Saint-Hyacinthe­­.

Photo d'archives, Magalie Lapointe

8. Printemps: La saison saute son tour dans l’est du pays.

9. Avril: Le fleuve Saint-Jean déborde encore au Nouveau-Brunswick.

10. Été: Moins de feux de forêt, mais plus de superficies brûlées.