Les Méchants Raisins fêtent Noël !

Les Méchants Raisins se préparent pour les fêtes et discutent de tourtière, de ragoût de patte de cochon, de cipâte – six-pâtes ou cipaille – et de quelques bouteilles qui ont marqué les repas de fêtes de leur enfance. On jase de zinfandel, de biochimie et de la vie en général, avec le seul, l’unique, Charles « Céleste » Goyer, de l’agence Céleste Vin. On déguste à l’aveugle avec lui et on vous donne plein de belles suggestions de vins pour les prochaines semaines qui s’annoncent très festives... Joyeux temps des fêtes ! Santé !

Bonne écoute !

https://www.qub.radio/balado/mechants-raisins/episode/les-m-chants-raisins-f-tent-no-l

Suggestions de la semaine :

Patrick

Masot - Prosecco Brut Millesimato 2018 Vénétie Italie

28,75$ - Importation privée chez Olkades – 11,5 % - 8 g/l - BIO

24,65 $ - Code SAQ 13929505 – 14,5 % - 3,4 g/l - BIO

24,15 $ - Code SAQ 14273499 – 11 % - 1 g/l

Nadia

Recaredo, Cava Gran Reserva Brut Nature 2015, Terrers, Espagne

39,75 $ - Code SAQ : 13319715 – 12 % - 1,2 g/l – Bio

33,75 $ - Code SAQ : 14170879 – 13 % - <4 g/l

22,45 $ - Code SAQ : 13738055 – 13,5 % - 2,6 g/l

Mathieu

Caparzo, Rosso di Montalcino 2018, Italie

18,50$ - Code SAQ : 713354 – 13 % - 2,4 g/l

25,85 $ - Code SAQ : 13314287 – 13 % - <1,2 g/l

Vin à l’aveugle :