CALGARY | Matthew Tkachuk, Sam Bennett, Noah Hanifin, Rasmus Andersson et Andrew Mangiapane. À l’instar de toutes les équipes de la LNH, les Flames comptent dans leur rang un groupe de joueurs âgés de 23 ans et moins. À l’autre bout du spectre, on retrouve Mark Giordano.

À 36 ans, le capitaine des Flames n’est pas seulement le patineur le plus vieux de l’équipe, il est également celui qui compte le plus d’ancienneté. Jamais repêché, le défenseur a maintenant disputé 870 matchs depuis la saison 2005-2006. Tous sous les couleurs des Flames.

Depuis la première fois qu’il a revêtu cet uniforme, le 30 janvier 2006, 218 patineurs et gardiens ont partagé le même vestiaire que lui. Évidemment, plus les saisons passent, plus il sent le fossé des générations se creuser entre ses coéquipiers et lui.

« Parfois, je me sens vieux. Surtout quand les gars parlent des derniers jeux vidéo ou de médias sociaux », a-t-il reconnu, sourire en coin.

« J’essaie de rester dans le coup. C’est bien pour les vieux de se tenir avec les jeunes. Ça nous garde jeunes. On peut se nourrir de l’énergie qu’ils amènent à l’aréna chaque jour », a-t-il poursuivi.

Une passion vive

Giordano a beau se sentir comme le vieillard dans le vestiaire, c’est loin d’être le cas lorsqu’il saute sur la patinoire. D’ailleurs, de l’énergie, il semble lui-même en avoir à revendre.

Gagnant du trophée Norris au terme de la dernière campagne, il est encore utilisé plus de 24 minutes par match. Et si ce n’était de l’intervention de ses entraîneurs, il passerait ses journées sur la glace.

« Il y a certains matins où on doit le forcer à se tenir loin de la patinoire. Il veut y être tous les jours », a raconté Geoff Ward, entraîneur-chef des Flames.

Non, la passion ne s’est pas estompée chez Giordano. Il s’agit d’avoir un brin de jasette avec lui pour voir dans ses yeux que l’étincelle brille toujours.

« J’aime tout ce qui se rattache au hockey. L’aspect compétitif est plaisant, mais tous les à-cotés le sont aussi. J’aime jouer au hockey, mais également venir à l’aréna, passer du temps dans le vestiaire, aller sur la route avec les gars, souper en équipe, a-t-il énuméré. C’est une ambiance tellement cool que je souhaite la faire durer le plus longtemps possible. »

Une limite à ne pas franchir

Pour ce faire, et pour être en mesure de dominer son équipe pour le nombre de minutes passées sur la patinoire, Giordano est conscient que les sacrifices qu’il doit s’imposer augmentent de saison en saison.

« Certains joueurs remarquent qu’ils ralentissent en vieillissant. Ce n’est pas encore mon cas. Je continue de travailler très fort en dehors de la patinoire, a indiqué Giordano. Garder ta vitesse, c’est ce qui est le plus difficile quand tu vieillis. Je fais beaucoup de power skating au cours de la saison morte. »

Ward, qui le voit à l’œuvre depuis l’an dernier, a constaté que de se plier à certains sacrifices est loin d’être un problème pour son défenseur.

« C’est un véritable professionnel. Il sait ce qu’il doit faire pour que son corps soit au maximum de sa forme. Les joueurs plus vieux qui sont capables de durer, comme (Zdeno) Chara et (Mark) Recchi, que j’ai côtoyés à Boston, font un travail remarquable au niveau de l’entraînement. Il n’est pas différent d’eux. »

Toutefois, il y a une limite que Giordano souhaite ne jamais avoir à franchir : devenir végane ou adopter un régime sans gluten.

« Je sais que certains joueurs ont adhéré à ce genre de régime. D’ailleurs, ça semble bien fonctionner pour Zdeno. Mais j’espère ne jamais avoir à le faire. Je mange un peu de tout et j’essaie de manger sainement », a-t-il déclaré.

On peut le comprendre. Ç’aurait été dommage dans une province reconnue pour ses élevages de bœufs.