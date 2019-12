Montréal en Fêtes: le dernier party de l’année

MONTRÉAL – Le Party du Nouvel An, organisé par le festival Montréal en Fêtes, souhaite créer dans le Vieux-Port de Montréal une soirée tout en musique et en festivités pour défoncer l’année comme il se doit.

Ce sera l’humoriste Neev qui se chargera de l’animation lors de cette dernière grande soirée de 2019, un mandat qu’il assume depuis la première édition en 2013 (sauf une absence lors du 375e de Montréal).

«Martin Durocher, qui est le cofondateur de l’événement et que j’ai connu rapidement quand j’ai commencé en humour, m’a demandé à la première année d’animer la soirée, explique l’humoriste. C’était beaucoup plus petit au départ, on faisait ça sur la place Jacques-Cartier, et il avait besoin d’un animateur bilingue. Il savait que j’animais alors il me l’a demandé.»

L’expérience a rapidement été concluante pour l’artiste, qui est également musicien.

«Ça a été une super belle expérience et déjà, l’année suivante, ça devenait plus gros. Depuis, l'événement a pris de l’ampleur à un niveau que je ne me serais jamais imaginé, explique Neev. Et de mon côté, c’est vraiment un gros trip parce que je suis un grand mélomane dans la vie, j’ai un groupe aussi. Le "house band" est vraiment solide, les artistes qui vont performer ce soir-là aussi, c’est extérieur, c’est l’hiver. Il y a comme une sorte de fébrilité, comme si on n’était pas censé être là.»

De la musique à l’humour

Au programme pour ce grand party de fin d’année: les groupes Les Louanges, Bleu Jeans Bleu, Heartstreets et le musicien Bernard Adamus. L'ouverture du site aura lieu à 19 h, le spectacle débutera officiellement à 22 h, suivi du traditionnel décompte, et un DJ prendra finalement le relais jusqu’à 2 h.

L’animation de cette soirée représente un grand plaisir pour l’artiste qui a longtemps fait de la musique avant de se lancer en humour.

«J’ai déjà poursuivi une carrière en musique, et l’humour est arrivé par hasard, explique Neev. En musique, c’était difficile de se "booker", beaucoup plus difficile qu’en humour en fait. Je jouais avec mon band dans un festival, Gad Elmaleh y était programmé aussi. On m’a demandé de faire sa première partie, je l’ai faite et ça a très bien marché. Le 3 novembre, ça a fait 10 ans que je fais de l’humour.»

L’humoriste a cumulé depuis plusieurs numéros dans des galas Juste pour rire, en plus de faire actuellement la première partie du spectacle de Louis-José Houde.

«On va bientôt rentrer en rodage pour mon prochain "show", ça s’en vient, indique l’artiste. J'ai souvent participé au Zoofest et à d’autres festivals, mais le premier "one-man-show" devrait arriver bientôt. Ce sera en 2020 ou peut-être en 2021, mais je suis rendu là.»

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

Liberté d’expression

Lorsqu’on lui demande ce qui à son avis aura marqué l’année 2019, c’est l’enjeu de la liberté d’expression qui l’anime le plus, et en particulier toute la saga qui oppose Mike Ward à Jérémy Gabriel.

«Je pense que sur une scène, on devrait avoir le droit de tout dire. Ça doit être un espace qui est réservé à la création parce que n’importe qui peut te critiquer ensuite si ce n’est pas bon», réfléchit Neev.

«Il y a des festivals qui décernent des prix aux films les plus mauvais, mais c’est parce que ces films-là ont aussi la possibilité d’être en nomination pour les meilleurs et d’aller à Cannes par exemple, poursuit-il. Il y a des gens qu’on qualifiait de débiles à une époque et qui sont finalement devenus des génies après leur mort.»

«Mais c’est délicat des deux côtés, on ne peut pas régler ça comme ça, autour d’un café», conclut finalement l’humoriste.

Le temps des Fêtes à Montréal

Le festival Montréal en Fêtes en sera cette année à sa 7e édition. L'événement cherchait depuis ses débuts à créer un lieu de rassemblement festif pour célébrer la fin de l’année, selon son cofondateur Martin Durocher.

«En 2013, on s’était dit, mon frère et moi, que ce serait cool de créer quelque chose autour de la tradition du temps des Fêtes. Il n’y avait rien à Montréal, le 31 décembre, et tous les deux on vient de Montréal», explique Martin Durocher.

«On a donc décidé de créer Montréal en Fêtes, mais on voulait surtout créer un événement où toutes les activités seraient gratuites pour tout le monde, poursuit-il. On a neuf jours d’animation, d’activités, autant sur la place Nordique que sur le site du Vieux-Port.»

La place Nordique, installée à la place Jacques-Cartier jusqu'au 29 décembre, propose plusieurs spectacles d’art public, de cirque ambulatoire, de musique et de percussions. Le site sera fermé le 30 et le 31 pour permettre l’organisation de la soirée finale, véritable clou du festival.

«Je me souviens quand j’avais 16-17 ans, c’est fou à quel point je n’en pouvais plus des 31 décembre assis sur le divan, à écouter le "Bye bye", à manger les mêmes sandwichs, avec le même oncle qui prend trop de bières, explique le cofondateur. Et là, on se rend compte qu’il y a de plus en plus de familles qui viennent. On a une super programmation, gratuite, avec des transports adaptés pour l’occasion étant donné que le métro est ouvert toute la nuit. Là, on commence à avoir une formule vraiment tripante.»