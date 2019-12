Mort suspecte à Saint-Camille-de-Lellis: les proches du disparu dans l'incompréhension

Les proches de Joseph-Raphaël Fortin-Bourque, ce jeune homme de 21 ans retrouvé sans vie lundi soir dans un rang de Saint-Camille-de-Lellis, nagent en pleine confusion sur les circonstances de son décès.



Le corps du jeune homme a été retrouvé inanimé, atteint par balle, peu avant minuit. Il était dans un rang glacé et peu entretenu, bien à l’écart du village. Il s’agit d’un secteur inhabité, où se trouvent des lots à bois.



«Qu’est-ce qu’il faisait là? C’est ce que l’on ne comprend pas, parce qu’il n’était pas censé être là», indique Annie Fortin, la grande sœur du disparu.



Joseph-Raphaël habitait à Lévis, depuis quelque temps, où il s’était trouvé un emploi. Jeudi dernier, il est parti de Lévis pour aller passer la fin de semaine chez un ami, à Lac-Etchemin, à une vingtaine de minutes de Saint-Camille, selon Mme Fortin.



«Il a passé la journée avec ma mère, samedi, puis il est retourné chez son ami en soirée», poursuit la sœur de Joseph-Raphaël.



Mme Fortin indique que son petit frère devait retourner à Lévis lundi, en soirée, puisqu’il travaillait le mardi suivant. Elle connait bien l’une des personnes avec qui il était, au moment des faits. Il s’agit d’un des amis de Joseph-Raphaël.



«Là, ils se sont retrouvés dans un pick-up, avec un autre gars que nous ne connaissons pas et qui les a apportés dans le fond d’un rang pour aucune raison», rapporte Mme Fortin.



«C’était peut-être un nouvel ami. Peut-être pas un mauvais petit gars, mais c’est bizarre qu’ils soient tous embarqués avec lui et qu’au lieu d’aller à Lévis, ils soient allés à Saint-Camille, avec un fusil», poursuit-elle, précisant que son petit frère ne possédait pas d’arme.



Scénario douteux

La grande sœur du disparu a du mal à adopter la thèse du geste volontaire et croit possible un règlement de compte.



«Pourquoi se suicider dans le fond d’un rang à Saint-Camille. Et devant deux personnes? C’est bizarre», se questionne-t-elle.



Elle indique que son frère a eu une période difficile, mais que ça allait bien depuis quelque temps, particulièrement depuis qu’il s’était trouvé du travail.



Aucune lettre ou indice n’ont été trouvés par les proches du disparu, mais la Sûreté du Québec aurait mis la main sur des écrits, selon Mme Fortin.

«Mais on ne sait pas ce qui y est écrit et qui l’a écrit», laisse-t-elle tomber.



Une hypothèse voudrait que le trio se soit rendu dans le rang «pour tirer du fusil, pour le plaisir» et que le frère de Mme Fortin ait lui-même tourné l’arme contre lui, un scénario qui pourrait avoir été monté de toutes pièces, croit Mme Fortin.



«C’était un jeune homme tranquille, mais il ne parlait pas beaucoup, il était toujours avec ses amis, confie-t-elle. Peut-être qu’il trempait dans quelque chose de plus grave.»



Du côté de la Sûreté du Québec, l’enquête est toujours en cours. Une autopsie doit être pratiquée sur le corps du défunt.