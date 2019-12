Pour aider nos jeunes à s’en sortir

Je vous écris parce que pendant toute la période précédant les élections d’octobre dernier, les médias ont fait part du manque flagrant de travailleurs au Québec pour justifier le besoin d’immigrants dans la Belle Province. Pendant ce temps-là, personne ne parle de tous ces adolescents qui n’aiment pas l’école et qui décrochent pour ne rien faire ensuite ? Pourquoi ne les oblige-t-on pas à apprendre un métier pour pouvoir en vivre plus tard ?

Mon histoire à moi est que j’ai élevé toute seule mes six enfants en me mettant sur le BS. Comme immigrante naturalisée canadienne, je voulais absolument que mes enfants aillent à l’école. C’est pourquoi je leur avais dit : « Si tu ne vas pas à l’école, tu entres immédiatement sur le marché du travail. Pas de BS dans ma famille ! » Avec pour résultat que tous mes enfants ont gagné leur vie par leur travail, et j’en suis fière.

C’est aux parents de bien élever leurs enfants et au gouvernement de leur donner un petit coup de main quand c’est nécessaire. À combien de jeunes on éviterait de vivre de la prostitution, de commettre des crimes et de vendre de la drogue si on leur disait qu’un avenir est possible en dehors de la dépendance à l’État ou à une vie marginale ?

J’ai 78 ans, mes enfants ont entre 44 et 56 ans, et ils sont encore auprès de moi pour m’aider à passer au travers de la vie. Je les remercie grandement pour ça.

Maria Amaral

Votre témoignage m’impressionne. Heureusement, l’idée d’orienter les jeunes qui ne sont pas intéressés par les études universitaires vers les études professionnelles fait son chemin par les conditions de travail qu’elles promettent, les bons salaires et les taux de placement qu’elles assurent.