Pour mettre un baume d’humanité sur la vie d’un prisonnier

Incarcéré depuis 40 ans, j’ai passé plusieurs années à rechercher des correspondants/correspondantes pour échanger. Cela ne fut pas facile étant donné le peu de ressources dont nous disposons à l’intérieur des murs, et le fait qu’une grande majorité des personnes incarcérées n’a plus ou presque plus de contacts avec l’extérieur.

Pour te lire souvent, je sais que tu ne passes pas de sollicitation de correspondant dans ta chronique. Mais la présente se veut une demande spéciale en rapport avec ma condition. Comme je sais qu’il y a des milliers de personnes qui lisent ta chronique dans Le Journal chaque jour, je viens te demander s’il est possible pour toi de publier l’adresse internet suivante : www.inmateink.ca

C’est l’adresse d’un site spécialisé pour les gens qui sont intéressés à correspondre avec des détenus qui sont incarcérés dans les différents pénitenciers situés un peu partout à travers le Canada. Les personnes peuvent écrire autant en français qu’en anglais, même si la publicité du site ne semble s’adresser qu’aux anglophones. Ci-après, je traduis la publicité du site : « Un correspondant pour chaque prisonnier. Aidez un prisonnier, une lettre à la fois ».

Il serait bon que vos lecteurs et lectrices se donnent la peine de jeter un coup d’œil sur ce site. Nous avons, nous à l’intérieur des murs, un grand besoin de soutien pour enfin parvenir à briser notre solitude. Je souligne en terminant à toute personne intéressée que correspondre avec une personne incarcérée peut s’avérer une expérience très enrichissante.

Sincèrement, Gilles

J’ai visité ce site, et effectivement il s’annonce comme s’adressant uniquement aux anglophones. Mais comme vous semblez dire le contraire, je veux bien vous croire et ça m’incite à diffuser votre lettre. Je profite de l’occasion pour souligner qu’il existe un organisme qui s’appelle « Fraternité des prisons du Canada », qui favorise la communication entre prisonniers et gens de l’extérieur. On peut y accéder par internet mais aussi à cette adresse : 5945, Airport Road, suite 144, Mississauga, ON L4W 1R9, et sans frais au 1 844 618-8567