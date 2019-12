Promenade hivernale: Montréal sur son 36 pour Noël

MONTRÉAL – Crèches magnifiques, vitrines à couper le souffle ou artefacts rares : des parcours guidés populaires permettent aux Montréalais de découvrir les plus beaux décors de Noël du centre-ville et du Vieux-Montréal.

Ivan Drouin n’a rien contre les touristes étrangers, mais il préfère exercer son travail de guide auprès des Montréalais eux-mêmes.

«Au lieu de partir de zéro avec mes groupes, j’attire des gens du Grand Montréal et de tout le Québec qui approfondissent leurs connaissances de la métropole sur des sujets précis», a expliqué le fondateur de Tours Kaléidoscope.

Pas moins de 13 guides professionnels montréalais travaillent avec M. Drouin pour offrir une soixantaine de parcours très «montréalomontréalais». L’un des plus courus depuis 15 ans explore les histoires et les légendes de Noël à travers les plus beaux décors de la ville.

«C’est une visite que je veux légère et amusante pour respecter le caractère festif de cette période de l’année», a-t-il dit.

On y apprend par exemple que sur l’île de Montréal, c’est en 1896 que le sapin illuminé électriquement fait son apparition à Westmount, qui avait déjà sa propre centrale.

PHOTO 24 HEURES, LOUIS-PHILIPPE MESSIER

Pommier de Noël

Au-delà de l’histoire, il y a une foule de belles choses à voir de nos jours au centre-ville.

Au Centre du commerce mondial, une collection de pères Noël internationaux attend le marcheur. Un saint Nicolas médiéval y côtoie un père Noël moderne maniant une tablette électronique et vêtu à mi-chemin entre Raël et le Capitaine Cosmos. Un gigantesque lustre de Noël égaie l’endroit. «Chose étonnante, le lustre est là l’année durant, mais 11 mois par année on l’éteint et on le hisse tout en haut près du plafond, alors personne ne se rend compte de sa présence», a expliqué M. Drouin.

Devant la basilique Notre-Dame magnifiquement éclairée se dresse un pommier lumineux bien sûr artificiel. «Cette décoration hors nome s’explique par le fait que le pommetier est l’emblème arboricole de Montréal», a-t-il dit.

PHOTO 24 HEURES, LOUIS-PHILIPPE MESSIER

Noël permanent

Autre arrêt intéressant que peu de Montréalais connaissent: la boutique Noël Éternel, sur la rue Notre-Dame, qui, comme son nom l’indique, vend des produits de Noël 365 jours par année. Ses employés entendent donc de la musique de Noël en permanence, parfois pendant des années, tous les jours.

De son côté, la place Jacques-Cartier a perdu de son lustre au cours des dernières décennies. «La crèche vivante traditionnelle s’est fait critiquer par des défenseurs des droits des animaux que choquait l’utilisation d’un âne, d’un bœuf et de moutons, puis la crèche grandeur nature qui lui a succédé a subi les assauts de fêtards qui les endommageaient à la sortie des bars», a raconté M Drouin.

PHOTO 24 HEURES, LOUIS-PHILIPPE MESSIER

Incontournables

La crèche de la basilique-cathédrale et le marché des artisans du Fairmont Le Reine Elizabeth sont d’autres repères de Noël typiquement montréalais.

Au centre-ville, le parcours proposé par Ivan Drouin aborde quelques incontournables comme le sapin géant de la Place Montréal Trust, le décor très contemporain des Ailes de la Mode, le décor victorien de la gare Centrale, la très illuminée avenue McGill College et les décors magnifiques de la place Wallenberg (le jardin cloîtré derrière la cathédrale Christ Church).

Pour les détails concernant les visites guidées, les intéressés peuvent visiter le www.tourskaleidoscope.com.