SIX LIVRES SUR LE VIN À METTRE SOUS LE SAPIN !

Guide du vin 2020 Phaneuf NADIA FOURNIER 29,95 $ DE l’HOMME

C’est de loin le guide le plus complet sur le marché. Ayant repris le flambeau du célèbre Michel Phaneuf, Nadia nous transmet ses commentaires avec une plume aiguisée et toujours agréable à lire. C’est bourré d’informations et il est facile de s’y retrouver. Sans oublier les fameuses « Grappes d’or 2020 » qui permettent de repérer les meilleurs vins sur le marché à la SAQ. Un classique à ne pas manquer!

Rouge sur blanc : à la découverte des vins et spiritueux du Québec RONALD GEORGES 24,95 $ LES MALINS

Grand amoureux et fin connaisseur du vin, le journaliste Ronald Gorges part à la rencontre de 25 vignerons du Québec. C’est bien écrit et bien illustré. On y trouve également une section dégustation proposant une soixantaine de vins d'ici, les 65 meilleurs spiritueux québécois et 50 vins canadiens, tous disponibles à la SAQ! Parfait pour ceux qui veulent en apprendre plus sur les vins et spiritueux du Québec.

L'Apéro au Québec ROSE SIMARD, MAXIME COUBÈS 29,95 $ KO

Très beau livre que cet Apéro au Québec. Les comparses Max Coubès et Rose Simard nous proposent une série de cocktails qui mettant en valeur les alcools locaux. C’est précis, simple et efficace. C’est surtout superbement illustré avec le Québec en toile de fond. On a déjà hâte à l’été!

Routes des vins dans le monde : 50 itinéraires de rêve NATHALIE RICHARD 34,95 $ ULYSSE

Ancienne V.J. à Musique Plus, Nathalie Richard s’est refait une vie comme chroniqueuse voyage/tendance/cuisine avec le vin toujours en filigrane. Après avoir parcouru des milliers de kilomètres, elle nous livre ici 50 suggestions d’itinéraires pour quiconque souhaite faire de l’œnotourisme. Comme la plupart des livres aux Éditions Ulysse, les textes sont courts afin de laisser un maximum d’espace aux images (qui font rêver!).

L'Atlas mondial du vin 7e éd. HUGH JOHNSON, JANCIS ROBINSON 49,95 $ BROQUET

Sans doute le livre ultime que tout amateur de vin se doit d’avoir. Depuis sa première édition en 1971, cet atlas du vin par les deux sommités britannique que sont Hugh Johnson et Jancis Robinson, n’a jamais cessé de s’étoffer. Des descriptions précises, un langage riche tout en étant facile à lire (la traduction est très réussie), des cartes, des images, des graphiques et on y parle de tout! Le monde viticole tenant dans un seul livre. Un classique à la fine pointe du monde du vin!

Boire local : les 100 meilleurs vins, bières et alcools du Québec JESSICA HARNOIS 26,95 $ LA PRESSE

Elle est partout, notre Jessica nationale! La sommelière et femme d’affaires nous offre ici une belle brochette de suggestions de produits québécois. Du vin, des bulles, du cidre, de la bière des spiritueux, des vins de dessert, il y en a une centaine. Facile à lire, l'auteure présente le producteur, les informations pertinentes (prix, code SAQ, contact) dans un langage simple et gourmand.