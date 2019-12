Un homme accusé d'homicide involontaire sur son poupon de quatre mois

Un bébé de 4 mois décédé en juin à Montréal aurait été secoué par son père, un homme de 28 ans désormais accusé d’homicide involontaire.

Mario Fiorini, de Mont-Tremblant, a été arrêté hier soir par la Sûreté du Québec (SQ) alors qu’il se trouvait déjà au poste de Mascouche avec les policiers. Il a été interrogé par les enquêteurs de la section des crimes contre la personne une bonne partie de la nuit, puis amené au palais de justice de Saint-Jérôme en matinée. Des accusations d’homicide involontaire ont été déposées contre lui.

La tragédie remonte au 9 juin, lorsque Lorenzo Fiorini, alors âgé de seulement 4 mois et demi, a été admis aux soins intensifs de l’Hôpital de Montréal pour enfants en raison de saignements au cerveau. Plus les jours avançaient, plus son état se dégradait.

Il souffrait notamment de fréquentes convulsions, et les médecins ont même dû le placer dans un coma pour le stabiliser. Des lésions cérébrales ont également été décelées.

Quatre jours après son admission, le poupon est décédé. Selon nos informations, l’enfant aurait été secoué par son père peu de temps avant son admission à l’hôpital. Les résultats des tests médicaux étaient d'ailleurs assez clairs et ne laissaient place à aucune autre interprétation, a indiqué une source bien au fait du dossier.

Comme la famille réside à Mont-Tremblant, c’est d’abord la police locale qui a enquêté sur le décès. Or, ils ont rapidement constaté des éléments suspects. C’est donc la SQ qui a repris le dossier et qui, de fil en aiguille, a pu déterminer que l’enfant avait été victime d’un acte criminel.

Au cours de la dernière semaine, les enquêteurs ont été en mesure d’amasser suffisamment de preuves pour passer les menottes à leur suspect principal, Mario Fiorini. Le jeune père, qui n’a pas autre enfant, n’a aucun antécédent judiciaire.