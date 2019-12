Une deuxième Coupe Stanley consécutive pour les Blues?

Avec déjà 50 points au classement, les Blues de St. Louis trônent au sommet de l’Association de l’Ouest. Il est évidemment un peu tôt pour imaginer le portait des prochaines séries éliminatoires, mais la question se pose : les Blues pourraient-ils pousser l’audace jusqu’à remporter la coupe Stanley pour une deuxième année consécutive?

Le dernier club à avoir accompli l’exploit : les Penguins de Pittsburgh, en 2016 et 2017. Avant ça? Il faut remonter à la belle époque des Red Wings de Detroit (1997 et 1998).

Chose certaine, sous les ordres de l’entraîneur-chef Craig Berube, l’année 2019 a conservé sa magie pour les Blues jusqu’ici.

En combinant la fin de la saison 2018-2019, les dernières séries éliminatoires et le début de la présente campagne, la formation du Missouri a totalisé 68 victoires (contre seulement 26 défaites en temps réglementaire) depuis le 1er janvier 2019.

Avoir du plaisir

Au lendemain du plus récent gain, signé jeudi soir face aux Oilers d’Edmonton, les Blues (22-8-6) ont tenu un court entraînement avant de se diriger vers la nouvelle patinoire extérieure du Centene Community Ice Center, à Maryland Heights.

«Je songeais à un entraînement régulier ici et on pourrait encore le faire, mais aujourd’hui, c’était plus une occasion de s’amuser pour les gars, a commenté Berube sur le site web des Blues. Nous voulions simplement sortir et avoir du plaisir. L’horaire a été chargé, c’est une forme de petite pause face à notre routine habituelle.»

Séjour parfait

Face aux Oilers, les Blues ont complété un séjour de quatre matchs en sept jours à domicile avec une fiche parfaite (4-0). Ils ont également vaincu les Golden Knights de Vegas, les Blackhawks de Chicago et l’Avalanche du Colorado au cours de cette séquence. Les Blues reprendront maintenant l’action face aux Sharks, samedi, à San Jose.

Au niveau individuel, le Québécois David Perron est le meilleur pointeur des Blues depuis le début de la présente saison avec 34 points, dont 15 buts, en 36 matchs.