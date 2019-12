VAUTOUR, Yvonne



À LaSalle, le 16 décembre 2019, à l'âge de 83 ans, est décédée Mme Yvonne Vautour.Elle laisse dans le deuil ses enfants, feu Sylvie, Pierre, Daniel, Luc (France), Sylvain (Chantal), Nicole et Manon, ses petits-enfants, sa soeur Margot, son frère Michel ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 22 décembre 2019 de 13h à 18h30 complexe funéraireUne réunion de prières aura lieu ce même jour à 18h30 en la chapelle du complexe suivi d'un goûter de 19h à 21h. Merci parents et amis.