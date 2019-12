POIRIER, Roger



À Montréal, le samedi 14 décembre 2019 est décédé, à l'âge de 92 ans, Roger Poirier, ancien employé de Canadair-Bombardier.Il laisse dans le deuil son épouse Françoise Turgeon ainsi que ses enfants feu Violaine, Christiane (Marco Del Duchetto), Serge, Yves (Christiane Nawrath) et ses petits-enfants Myriam, Pascal, Francis, Mathieu, Marili, Jérémie, Sebastian, Francisco et Laura ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele dimanche 22 décembre 2019 de 14h à 17h et de 19 à 22h ainsi que le lundi matin dès 8h30.Les funérailles seront célébrées le lundi 23 décembre 2019, à 10h en l'église Ste-Colette 11931 Boulevard Sainte-Colette, Montréal-Nord.