7 chalets Airbnb avec spa et foyer à louer près de Québec cet hiver

Il y a au moins trois éléments essentiels pour un parfait week-end d’hiver dans un chalet: une belle p’tite neige, un spa extérieur et un feu de foyer!

Voici 7 Airbnb pouvant accueillir les petits groupes et possédant un jacuzzi extérieur ainsi qu’un foyer ou un poêle à bois intérieur, pas trop loin de Québec:

CHARLEVOIX

Caban 49 à Petite-Rivière-Saint-François

Non loin du Massif et de Baie-Saint-Paul, ce chalet est apprécié des voyageurs pour son emplacement en pleine nature et son joli décor. Vous pourrez faire des promenades directement sur le terrain.

2 chambres, jusqu’à 6 voyageurs / À partir de 135 $ par nuit (plus les frais) / Toutes les infos ici

Maison à La Malbaie

Sentiers de raquette directement sur le terrain, belle intimité, petite ambiance champêtre et proximité avec le parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie: voilà une option pour vos séjours dans Charlevoix.

2 chambres, jusqu’à 6 personnes / À partir de 162 $ par nuit (plus les frais) / Toutes les infos ici

Vue sur le fleuve à La Malbaie

Une deuxième option à La Malbaie, avec une magnifique vue sur le fleuve cette fois-ci. Nommée la maison Hublot, elle est moderne et largement vitrée.

3 chambres, jusqu’à 8 personnes (6 adultes, 2 enfants) / À partir de 82 $ par nuit (plus les frais) / Toutes les infos ici

CHAUDIÈRE-APPALACHES

Le Vestige à Montmagny

«Chalet rustique chic dans un des plus beaux villages et près du St-Laurent»: voilà la description du Vestige, un chalet de luxe de Montmagny.

2 chambres, jusqu’à 6 personnes / À partir de 125 $ (plus les frais) / Toutes les infos ici

RÉGION DE QUÉBEC

Nöge à Sainte-Brigitte-de-Laval

À environ 30 minute de Stoneham et de Québec, ce beau chalet au style scan dinave se trouve à flanc de montagne, près d’un petit lac. Pour ceux qui aiment les endroits qui ont du style autant que la nature!

3 chambres, jusqu’à 6 personnes / À partir de 214 $ par nuit (plus les frais) / Toutes les infos ici

Grand chalet à Saint-Ferréol-les-Neiges

Non loin du Mont-Sainte-Anne, ce chalet de style classique, à aire ouverte, peut accueillir votre groupe sans problème, sur un terrain entouré d’arbres.

5 chambres, jusqu’à 14 personnes / À partir de 400 $ par nuit (plus les frais) / Toutes les infos ici

Maison au bord de l’eau à Lévis

C’est pour sa vue sur l’immense fleuve St-Laurent gelé que l’on a sélectionné cette maison. Surnommée M. Laurent, elle se trouve à 10 minutes du traversier vers le Vieux-Québec.

2 chambres, jusqu’à 6 personnes / À partir de 275 $ par nuit (plus les frais) / Toutes les infos ici