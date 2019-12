CROTEAU, Marielle

(Chapdelaine)



À la Maison de soins palliatifs La Source Bleue, le 13 décembre 2019, est décédée à l'âge de 68 ans, madame Marielle Chapdelaine, épouse de feu monsieur Robert Croteau.Elle laisse dans le deuil sa fille Sophie et son fils Jean (Nathalie), son petit-fils Raphaël, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 27 décembre 2019 de 9 h 30 à 13 h 30 à la :Les funérailles seront célébrées en la Cocathédrale Saint-Antoine de Padoue de Longueuil, le vendredi 27 décembre à 14 h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison la Source Bleue.La famille tient à remercier le personel de la Maison de soins palliatifs La Soure Bleue pour leur accompagnement et les soins prodigués.