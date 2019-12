PAQUETTE, Jean-Guy



À Saint-Jérôme, le 16 décembre 2019, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Jean-Guy Paquette, époux de Mme Marie-Marthe Vermette.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Josée (Pierre Proulx) et Stéphane (Julie Simoneau), ses petits-enfants Émilie (Carl), Olivier et Maxime (Chloé), son frère Fernand (Nicole Boucher), sa soeur Lorraine (feu Réal), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 21 décembre 2019, de 9h à 14h30, suivi d'une liturgie de la Parole qui sera célébrée à 14h30 au salon de la:L'inhumation suivra au Cimetière de Saint-Jérôme.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHSLD de Saint-Jérôme.