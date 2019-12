[BALADO] Drew Brees, l’homme des records!

Avec sa sortie magistrale de lundi soir, Drew Brees est maintenant le quart-arrière ayant lancé le plus de passes de touché dans l’histoire de la NFL, avec un total de 541.

Dans La Zone payante, on fait un retour sur la carrière de Brees et on tente de trouver la place qu’il occupe dans l’histoire!

Écoutez le balado La Zone payante ci-dessous

«Drew Brees, il a des statistiques absolument fabuleuses, explique le coanimateur de La Zone payante, Jean Carrier. Cinq fois, il a lancé pour 5000 verges [dans une saison]. À cinq reprises! Il est le seul quart-arrière à avoir lancé pour plus de 5000 verges plus d'une fois. Lui, il l'a fait cinq fois!»

Dans votre balado, on discute aussi de certains choix douteux du Pro Bowl, on fait nos prédictions pour les matchs du week-end et on y va aussi de notre classique chronique au bar! Bonne écoute!

16e segment audio 100% Fantasy football

Nous vous présentons encore notre segment 100% fantasy cette semaine, dans lequel on vous donne quelques trucs pour préparer les alignements de vos différents pools, alors que tous les poolers sont en séries éliminatoires, dont plusieurs sont rendus au stade de la finale. Cette semaine, on vous donne l’identité de 5 joueurs à faire jouer absolument, 5 joueurs à laisser sur le banc et 5 joueurs à aller chercher dans le pool de joueurs autonomes qui peuvent vous aider tout de suite!

Écoutez le segment 100% fantasy ci-dessous

Vous aimez discuter de la NFL et de fantasy football? Nous vous invitons à vous abonner aux pages Facebook NFL Fans du Québec et Nos précieux conseils de fantasy football. Vous pouvez aussi écrire un courriel à l'équipe d’animateurs de La Zone payante, à lazonepayante@quebecormedia.com, si vous souhaitez nous faire des suggestions ou nous poser des questions sur la NFL.

La Zone payante est coanimée par Matthieu Boivin, Jean Carrier et Stéphane Cadorette