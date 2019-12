Christian Bégin rêve de devenir aubergiste

Christian Bégin est un réel touche-à-tout. Il est curieux, il aime découvrir et il ne veut surtout pas qu’on lui colle une étiquette à la peau. L’animateur, comédien et gastronome mène sa vie entre Montréal et Kamouraska. L’heureux mélange entre campagne et ville est la clé de son bonheur et de son équilibre.

Christian Bégin est à la barre de Y’a du monde à messe à Télé-Québec et fera partie de la distribution de la série Le Mec sur ICI Tou.va EXTRA