Débat démocrate: service minimum

Le débat d’hier soir était le dernier de 2019 et l’avant-dernier avant le début des caucus et primaires.

Si on espérait de ce débat qu’il permette de bien distinguer les différentes options, ce fut décevant dans l'ensemble.

Je précise en débutant que c’était rafraîchissant de ne retrouver que sept candidats sur la scène. On pouvait tous les entendre plus souvent et plus longtemps. Si on déplore l’absence de diversité, permettre aux meneurs de mieux s’exprimer me semble sage à ce stade de la course.

La première heure n’a réservé que très peu de moments particulièrement intéressants, les candidats présentant plutôt un front uni, dirigeant leurs attaques contre Donald Trump plutôt que contre les autres candidats. Il est vrai que ce débat se déroulait au lendemain du vote de la Chambre dans le cadre de la procédure de destitution, mais après avoir répondu à la première question portant sur le sujet, je m’attendais à ce qu’on débatte un peu plus.

Au plan des idées ou des politiques, le débat d’hier n’a pas révélé de grandes surprises. Nous avions déjà entendu plusieurs fois les arguments des plus progressistes et les appels au centre des Biden, Buttigieg et Klobuchar. Si les «outsiders» Andrew Yang et Tom Steyer ont eu quelques formules heureuses qui nous sortaient du cadre habituel, ils ont trop peu exploité leur temps de parole ou leur possibilité de relancer. C’est dommage, leurs discours diffèrent habituellement de celui des politiciens traditionnels.

Si on se livre au jeu traditionnel qui consiste à pointer des gagnants et des perdants, je dirais qu’Amy Klobuchar a bien exploité l’exercice. Elle a été efficace, drôle, parfois touchante et omniprésente. À la traîne dans les sondages, elle a offert une performance cruciale puisqu’on votera dès février en Iowa et qu’il commence à se faire tard.

Sans être spectaculaire, Joe Biden a connu son meilleur débat. Il a su éviter les gaffes et il a su faire ressortir les avantages de son expérience, principalement en politique étrangère. Comme il est toujours le meneur dans les sondages, ce regain de vie de l’ancien vice-président devrait rassurer un peu les stratèges du parti qui le perçoivent encore comme celui qui offre les meilleures chances de vaincre Donald Trump.

Bernie Sanders, toujours énergique, a martelé le message habituel. S’il souhaite mériter l’investiture, il devra cependant trouver une manière d’élargir sa base. Si ses appuis sont solides, ils me semblent insuffisants pour favoriser un rapprochement avec le reste des partisans démocrates.

Elizabeth Warren et Pete Buttigieg se sont affrontés directement dans la seule véritable attaque de la soirée. On sentait bien que Mayor Pete dérange la sénatrice du Massachusetts qui glisse dans les sondages alors que Mayor Pete rejoint le trio de tête.

Le nouveau statut de Buttigieg le place forcément un peu plus sur la défensive et pour une très rare fois on le sentait un peu moins calme ou contenu que lors des précédents débats. Qu’on le secoue de la sorte pourrait être salutaire si son parcours devait se prolonger après l’Iowa.

C’est d’ailleurs ce qui me titille un peu avec le débat d’hier. Si on veut éviter des attaques trop dures pour éviter de faire le jeu de Donald Trump, il faut malgré tout trouver une manière de pousser chacun et chacune dans ses derniers retranchements. Le premier bénéfice d’un débat un tantinet plus féroce est de permettre aux candidats de se bâtir une carapace, mais aussi de permettre aux électeurs de faire un choix plus éclairé.

Barack Obama est devenu un bien meilleur candidat après avoir résisté aux attaques farouches d’Hillary Clinton. Souhaitons qu’on ne se ménage pas trop chez les démocrates, parce que nous savons déjà que Donald Trump ne retiendra aucun coup.